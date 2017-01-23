Международная касса: «Три икса» – лидер уикенда

Лента ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО полностью оправдывает свое название. Картина стала абсолютным лидером кассовых сборов уикенда в международном прокате. За пределами США лента собрала за выходные $50,5 млн, а общемировые сборы проекта составили $70,5 млн. Картина стартовала на 53 международных рынках, включая Индию ($7,35 млн), Россию ($5,5 млн), Францию ($3,1 млн), Германию ($2,8 млн) и Мексику ($2,8 млн). Проект также неплохо отработал в IMAX: 630 кинотеатров этого типа принесли ему $5 млн. Из них $2,4 млн пришли из 253 IMAX за пределами США. 9-10 февраля ТРИ ИКСА появятся в Южной Корее и Китае, 24 февраля – в Японии.

На второе место в международном чарте поднялся ЛА-ЛА ЛЕНД. Лента собрала за выходные $16,6 млн с 57 международных рынков. Общие кассовые сборы картины за пределами США и Канады составляют $83,7 млн. Картина успешно стартовала в Бразилии ($2 млн с превью), а также остается в числе лидеров в Великобритании ($18 млн общих сборов) и Испании ($4,7 млн), но самым кассовым из зарубежных рынков для картины остается Южная Корея с $21,6 млн. На следующей неделе ЛА-ЛА ЛЕНД появится в кинотеатрах Франции, Бельгии, Италии и Швеции.

Закрывать тройку лидеров международных сборов уикенда выпало ПАССАЖИРАМ. Фантастическая драма получила еще $13,4 млн с 62 территорий. Общие сборы проекта за пределами США и Канады составляют $175,1 млн. Самыми успешными международными рынками для фильма стали Китай с $33,5 млн общих сборов, Россия с $16,9 млн и Великобритания с $15,4 млн.

Четвертое место в топе досталось релизу Disney. Мультфильм МОАНА собрал за выходные еще $12,9 млн., увеличив общую кассу за пределами североамериканского рынка до $272,5 млн. Благодаря этому общемировая касса проекта пересекла важную отметку в полмиллиарда долларов, остановившись пока на сумме в $509,3 млн. Лента успешно стартовала в прокате Турции, где получила сразу $500 тыс., что являются лучшим стартом для анимации на этом рынке за все время. Проект также добавил в свою копилку $1,4 млн из Аргентины.

Еще $9,2 млн положил в свою копилку фильм КРЕДО УБИЙЦЫ. Общие сборы релиза Fox за рубежом составляют уже $149,4 млн. На прошедшем уикенде лента вышла в прокат в Аргентине, где ей удалось собрать $874 тыс. Бразилия принесла картине еще $2 млн, а общая касса проекта в этой стране выросла до $8 млн. Общие сборы картины в России подросли до $15,8 млн, в Мексике – до $7,7 млн, во Франции – до $14,6 млн.

Шестым по итогам уикенда стал ИЗГОЙ-ОДИН. Лента собрала еще $9 млн, но, самое главное то, что ее общемировые сборы в субботу 21 января пересекли отметку в $1 млрд. Это произошло на 39 день работы в кинотеатрах. При этом, общие сборы проекта в кинотеатрах за пределами США составляют только $499,1 млн.

23.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily