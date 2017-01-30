Международная касса: «Обитель зла» не сдержала китайских релизов

Международный чарт на этот раз выглядит довольно необычно. Три первых места в нем поделили между собой фильмы из Поднебесной. Виной тому китайский Новый год – время, когда в кинотеатрах Юго-Восточной Азии ставятся кассовые рекорды. Были таковые и на этот раз: лидером сборов стал приключенческий фэнтези ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД: ДЕМОНЫ. Эта лента режиссера Тцу Харка поставила новый рекорд сборов первого дня для китайского фильма, обойдя даже казавшуюся непобедимой РУСАЛКУ. Однако лидером по этому показателю среди всех картин остался ФОРСАЖ 7. Тем не менее, по итогам уикенда сиквел ПУТЕШЕСТВИЯ НА ЗАПАД собрал только в Китае около $85 млн и еще не менее $2,2 млн на соседних азиатских рынках.

Второе место по итогам уикенда досталось китайской комедии ПЕРЕПОЛОХ В ИНДИИ, она собрала сразу $44,5 млн. Третье – у нового проекта Джеки Чана КУНГ-ФУ ЙОГА с $40 млн, собранными на четырех рынках.

Лучшей среди некитайских картин по итогам уикенда оказалась ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА. Лента с участием Милы Йовович работала в прокате в 44 странах, в 42-х из которых для нее это был стартовый уикенд. Лента сумела собрать за выходные $28,3 млн. Среди самых успешных – дебют в Южной Корее с $3 млн, на Тайване ($2,3 млн), в Индонезии ($2,1 млн) и Тайланде ($1,2 млн). Проект неплохо показал себя в Мексике ($3,4 млн) и Бразилии ($2,5 млн). Общие сборы фильма на сегодняшний день составляют $64,5 млн.

Замыкает пятерку лидеров ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО с $24 млн за уикенд и $89 млн общих сборов. На уикенде лента получила сразу $2,2 млн стартовых сборов в Малайзии и еще $568 тыс. из Турции. $513 тыс. принесли зрители Вьетнама. Однако основный рост кассе у фильма ожидается через две недели: 9 февраля картина появится в Южной Корее, а 10-го – в Китае.

30.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, EntGroup