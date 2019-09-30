Международная касса: на слабом уикенде лидирует «К звездам»

Сборы прошедшего уикенда в кинотеатрах мира оказались мягко говоря скромными. На первое место вышла фантастическая драма К ЗВЕЗДАМ, в активе которой набралось $18 млн. Таким образом, общие сборы фильма Джеймса Грея за пределами домашнего рынка выросли до $53,5 млн, а общемировая касса проекта составила $89 млн. Лента студии Fox вышла практически на всех крупных территориях, исключая Китай, Гонконг и Тайвань, где у нее другой дистрибьютор.

Наибольшие сборы фильма пока наблюдаются в Великобритании, где за две недели он собрал $5,6 млн. Еще $5,4 млн пришло из Франции, Япония собрала $4,5 млн, Испания − $3,7 млн, Южная Корея − $3,5 млн, Россия стартовала с $3,1 млн. Мексика принесла фильму $2,8 млн, Австралия − $2,6 млн, Германия − $2 млн.

Второе место в топе у хоррора ОНО 2. Лента положила в свою копилку еще $11 млн, увеличив международную кассу до $223,5 млн, а общемировую − до $417,4 млн. Больше всего денег принесла Великобритания, собравшая $21,7 млн. Далее следуют Мексика с $20,8 млн, Германия с $17,4 млн и Россия с $17 млн.

На третьем месте оказался фильм АББАТСТВО ДАУНТОН. Проект Focus Features и Universal принес еще $10 млн, увеличив свою кассу за пределами США до $48,6 млн. Общемировые сборы релиза составляют впечаляющие $107,1 млн. Больше всех, ожидаемо, лента собрала в Великобритании ($23,4 млн). Далее следуют Австралия с $6,5 млн и Германия с $2,9 млн.

На четвертом месте оказался боевик РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ. Его касса за выходные пополнилась на $9,5 млн. Общие сборы проекта в международном прокате составляют $23,6 млн.

Замыкает пятеру лучших по итогам уикенда новинка − мультфильм ЭВЕРЕСТ. Международный прокат на выходных принес ему $8,8 млн. Из них $1,9 млн принесла Мексика, $1,5 млн − Бразилия, еще $1,9 млн лежит на счетах проекта в Австралии. Вместе со сборами в США и Канаде общая касса проекта сейчас составляет $29,7 млн. В России мультфильм выходит на следующих выходных.

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30.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore