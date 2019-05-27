Международная касса: «Аладдин» легко выигрывает уикенд

Премьера студии Disney, сказка АЛАДДИН, уверенно стартовала в международном прокате. Лента дебютировала на первом месте на почти всех рынках, на которых появилась. Выходные принесли проекту сразу $121 млн, что заметно больше ожиданий рынка. Общемировые сборы картины, включающие кассу США, составляют $207,1 млн.

АЛАДДИН стартовал лучше ЗОЛУШКИ и МАЛЕФИСЕНТЫ. Самым крупным получился старт в Китае. Здесь на счетах сказки за три дня оказалось $18,7 млн. Еще $8,4 млн принесла Великобритания. Сразу $9,2 млн пришло из Мексики, $4,6 млн принесли кинотеатры Бразилии. Италия заработала $6,6 млн, Южная Корея − $5,5 млн, Австралия − $5,4 млн, Индонезия − $4,9 млн, Испания − $4,8 млн, Филиппины − $3,4 млн.

Второе место в международном топе уикенда осталось за боевиком ДЖОН УИК 3. Лента собрала еще $24,8 млн, увеличив свою общую международную кассу до $74,4 млн. Общемировые сборы картины за 10 дней составили $181,5 млн, и это больше, чем было у второго фильма за всю его прокатную историю ($171,5 млн). Самым успешным международным рынком для проекта пока является Великобритания, где в активе фильма собралось уже $7,9 млн.

Замыкать тройку лидеров выпало релизу Warner Bros. − фильму ПОКЕМОН: ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ. Картина собрала еще $24,3 млн, увеличив свою общую международную кассу до $236,8 млн. Общемировые сборы ПОКЕМОНА составляют $352,9 млн. Китайские кинотеатры принесли проекту в общей сложности $84,4 млн, Япония − $21,2 млн, Великобритания − $13,6 млн.

Окончание проката в Китае резко ограничило рост сборов фильма МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. На прошедшем уикенде в копилке этого фантастического экшна оказалось только $15,3 млн. Таким образом, международная касса фильма выросла до $1,879 млрд. Касса в Китае составила $629 млн, что сделало фильм третьим по величине сборов релизом за всю историю местного проката. Великобритания расщедрилась на $110 млн (пятое место в топе самых касовых картин страны за всю историю).

Замыкать пятерку лидеров выпало РОКЕТМЕНУ. Музыкальный фильм об Элтоне Джоне вышел только в британский прокат и собрал там $6,4 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

27.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore