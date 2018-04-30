Международная касса: новые «Мстители» вне конкуренции

МСТИТЕЛИ доминируют в международном прокате с блестящим результатом в $380 млн. Это второй по величине стартовый результат в международном прокате за всю историю после ФОРСАЖА 8 с его $443 млн. Однако в активе ФОРСАЖА был Китай со $185 млн. МСТИТЕЛИ же в Китае пока не вышли и свои миллионы смогли заработать без второго по величине рынка в мире. Вместе с результатами в американском прокате ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ показывает лучший общемировой старт в истории: по этому показателю в активе релиза $630 млн.

Среди международных рынков наибольший успех ждал картину в Великобритании. Местные кинотеатры принесли в ее копилку $42,4 млн. Это третий стартовый результат рынка. Зато в Мексике стартовый результат в $25,1 млн стал рекордным. Австралия принесла $23 млн, Франция – $17,7 млн, Германия – $14,7 млн, Италия – $11 млн.

Блестящие результаты картина принесла в Южной Корее. Здесь фильм заработал $39,2 млн. В Индии фильм собрал $18,6 млн, в Бразилии – $18,8 млн, на Филиппинах – $12,5 млн, в Таиланде – $10 млн, в Индонезии – $9,6 млн, на Тайване – $9,5 млн, в Японии – $9 млн, в Малайзии – $8,4 млн.

На втором и четвертом местах расположились новинки из Китая. Сразу $88,8 млн в местном прокате собрала драма МЫ И ОНИ. $15 млн досталось триллеру А ИЛИ B.

Третье место в топе международного проката у фантастического экшна РЭМПЕЙДЖ. Лента положила в свою копилку $16,2 млн. Общие сборы этой картины за пределами США и Канады составляют $256,7 млн. Общемировая касса проекта достигла $334,6 млн. Лента является вторым по величине релизом Warner Bros. в Китае со сборами в $127,2 млн.

Закрывать пятерку в топе выпало фантастическому экшну Стивена Спилберга ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ. Картина собрала еще $8,6 млн. Наиболее лояльными к проекту рынками остаются Китай с $213,8 млн и Великобритания с $22,3 млн. Общие сборы фильма в международном прокате составляют $414,5 млн. Общемировая касса проекта – $545,1 млн.

30.04.2018 Автор: Артур Чачелов