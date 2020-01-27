Международная касса: «Плохие парни» снова обходят всех

ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА снова побеждают на международной арене. Лента собрала за выходные еще $42 млн, увеличив кассу до $95 млн. Общемировые сборы, учитывающие заработки картины на родине, сейчас составляют $215 млн. Прокат только начался. За две недели Великобритания принесла проекту $10,7 млн, Германия − $9,6 млн, Мексика − $8,1 млн, Австралия − $7,6 млн, Испания − $4,1 млн. Столько же на старте пришло из Франции. В России лента стартовала с $4,7 млн.

Второе место в топе по итогам выходных у военной драмы 1917. Фаворит предстоящего «Оскара» собрал еще $23,7 млн, увеличив свою общую кассу за пределами США до $96,6 млн. Общемировые сборы ленты сейчас составляют $200,5 млн. Международные территории, прокат на которых осуществляет Universal, принесли на выходных $7,6 млн. Территории Amblin Partners − $16,1 млн.

Закрывать тройку лидеров выпало семейному фильму Universal УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА. Лента собрала $13,2 млн, увеличив свои общие сборы за пределами домашнего рынка до $46,4 млн. Общемировая касса проекта пока составляет $91,1 млн. Наибольшей популярностью за пределами США лента пока пользуется в Южной Корее, в которой собрала уже $11,4 млн. Австралия принесла $5,1 млн, Индонезия − $3,6 млн. На многих крупных рынках картина появится позже.

ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ добавила в свою международную кассу еще $9,6 млн. Сборы фильма за пределами США сейчас составляют $454 млн, а общемировые − уже $738 млн. Еще лучше цифры у мультфильма ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II, который за выходные собрал в международном прокате $7 млн, увеличив свою кассу до $949,5 млн. Общемировые сборы проекта составляют $1,4193 млрд, и это десятый результат за всю историю проката.

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27.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore