Международная касса: «Плохие парни» снова первые

На международном фронте без перемен. Лидером кассы по-прежнему остается боевик ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА. Лента с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом собрала еще $30,8 млн, увеличив свою зарубежную кассу до $142,7 млн, а общемировую − до $291 млн. Это лучший результат среди всех предыдущих фильмов франшизы (ПЛОХИЕ ПАРНИ II остановились на $271 млн). Наибольший успех картине сопутствует в Великобритании, где у нее уже $14,8 млн. Германия принесла $12,7 млн, Мексика − $10,5 млн, Австралия − $10 млн.

Второе место международного топа за военной драмой 1917. Триумфатор премии BAFTA положил в свою копилку еще $20,9 млн. $9,4 млн на выходных принесли территории, где фильм прокатывает Universal. Прежде всего, это Россия с $1,7 млн. Еще $2,1 млн пришло из Франции (тотал − $10,4 млн) и $1,2 млн из Германии (тотал − $5,5 млн). Общая зарубежная касса проекта составила $129,8 млн, а вместе с американскими сборами она выросла до $249,1 млн.

Приключенеский фильм УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА оказался на третьем месте топа. Лента собрала $17,7 млн, увеличив свою кассу за пределами США до $71,4 млн. Общемировые сборы картины пока составляют $126,6 млн. Фильм с успехом дебютировал в Мексике, собрав здесь $3,7 млн, а также в Германии ($2,8 млн) и Италии ($2,2 млн). После трех недель в прокате Австралия принесла проекту в общей сложности $6,6 млн, Индонезия − $3,9 млн, Испания − $3,6 млн. На многих крупных рынках он еще не вышел.

Костюмная драма МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ за выходные положила на свои международные счета $7,5 млн. Общая касса фильма за пределами США сейчас составляет $64,1 млн, а общемировая − $162,9 млн. Среди международных рынков наибольшим спросом картина пользуется в Великобритании, где у нее уже $26 млн.

Замыкает пятерку лучших по итогам выходных комедия Searchlight Pictures КРОЛИК ДЖОДЖО. Лента положила в свою копилку еще $5,5 млн, увеличив общую кассу до $36,6 млн. Общемировые сборы проекта составляют $64,6 млн.

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03.02.2020 Автор: Артур Чачелов