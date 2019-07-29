Международная касса: Рекорды Disney

Главным событием прошедшего уикенда в мировом масштабе стало установление The Walt Disney Company нового кассового рекорда. Для преодоления предыдущего лучшего достижения, установленного в 2016-м году и равного $7,61 млрд, на сей раз оказалось достаточно и неполных семи месяцев. За это же время сборы Disney за пределами США преодолели рубеж в $5 млрд, что также является рекордом.

На текущий момент три релиза Disney: МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, КАПИТАН МАРВЕЛ и АЛЛАДИН преодолели в мировом прокате $1 млрд. На текущей неделе эта отметка падет перед КОРОЛЕМ ЛЬВОМ, а ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 должна стать миллиардером до конца лета. Есть, что предложить публике Disney и в оставшееся до конца года время. Непосредственно за прошедший уикенд КОРОЛЬ ЛЕВ заработал в международном прокате $142,8 млн, а его мировые сборы составляют $962,7 млн.

Среди непосредственно новинок уикенда крайне успешно начала прокат китайская анимационная картина NE ZHA. По данным comScore, с учетом превью-показов сборы проекта уже составляют $92,3 млн. В первый день сборы фильма составили $20,2 млн, что стало национальным рекордом среди анимации. Раньше это достижение принадлежало МИНЬОНАМ. Рекордными ожидаются и финальные сборы. С учетом восторженных отзывов зрителей, китайские аналитики полагают, что они могут приблизиться к отметки $300 млн.

29.07.2019 Автор: Семен Брожитов

Источник: Deadline