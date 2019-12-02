Международная касса: у «Холодного сердца 2» еще $164 млн

Успехи ХОЛОДНОГО СЕРДЦА 2 продолжаются по всем фронтам. Лента снова уверенно возглавила международный бокс-офис, собрав за пределами США и Канады еще $163,8 млн и увеличив тем самым свою международную кассу до $451 млн. Успеху этих выходных поспособствовали кассовые премьеры в России ($13,7 млн), Италии ($7,7 млн) и в Австралии ($6,6 млн). Везде мультфильм значительно превзошел стартовые результаты первой части.

Наибольшие сборы у ХОЛОДНОГО СЕРДЦА 2 сейчас в Китае, где у мультфильма в закромах накопилось уже $90,5 млн. Еще $61,2 млн принесла Южная Корея, $38,3 млн − Япония, $35 млн − Великобритания, $26,1 млн − Германия, $24,7 млн − Франция, $17 млн − Мексика, $12,2 млн − Филиппины, $11,1 млн − Индонезия.

Несмотря на столь грозного соперника, отличный старт во всем мире показал детектив ДОСТАТЬ НОЖИ. Лента собрала за пределами США $28,3 млн, $13,5 млн из них пришли из Китая. Великобритания подарила проекту $3,8 млн, Россия − $2 млн, Австралия − $1,9 млн, Франция − $1,5 млн. Общемировые сборы картины составляют $70 млн.

Тройку лидеров замыкает FORD ПРОТИВ FERRARI с $10,2 млн. Таким образом, международные сборы картины выросли до $62,3 млн, а общемировые − до $143,3 млн. Лидирующим рынком для этого релиза остается Россия, подарившая ему $8,8 млн. Великобритания дала лишь $6,7 млн, Франция − $6,3 млн.

Четвертую строчку топа по итогам выходных занимаем ромком РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ. Лента получила еще $8 млн, увеличив международную кассу до $36,2 млн, а общемировую − до $67,9 млн. На пятом месте ДЖОКЕР. Картина положила в свою международную копилку еще $4,6 млн, увеличив ее размер до $717,7 млн. Общемировые сборы этого хита теперь составляют $1,048 млрд. Лидирующим рынком по сборам остается Великобритания, подарившая релизу $71,9 млн. Франция принесла $46,4 млн, Япония − $45,5 млн, Мексика − $43,8 млн, Германия − $40 млн.

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02.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore