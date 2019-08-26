Международная касса: Китай возвращает на вершину «Хоббса и Шоу»

Лидером международного проката по итогам выходных вновь стал боевик ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ, собравший $120,4 млн. Общие сборы фильма за пределами домашнего рынка теперь составляют $441,2 млн. Лента вернулась на вершину благодаря мощному старту в Китае. Поднебесная обеспечила проекту $102,13 млн (721 млн юаней). Это второй по величине старт голливудской картины в стране в этом году после МСТИТЕЛЕЙ и третий в общем зачете, после них же и занимающего первое место хита БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ.

Второе место в топе выходных занимает КОРОЛЬ ЛЕВ. Семейный релиз Disney положил в свою копилку еще $30 млн, увеличив свою международную кассу до $997,9 млн. Отметка в миллиард будет пройдена уже в понедельник. Общемировые сборы проекта перевалили за $1,509 млрд. Это девятый результат за всю историю проката.

Замыкает тройку лидеров международного проката по итогам выходных фильм ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ. Лента Квенитина Тарантино добавила к своим капиталам $28 млн, увеличив общую кассу за пределами США до $116 млн. Россия обеспечила проекту $15,7 млн, Великобритания − $14,8 млн, Франция − $12,3 млн, Германия − $10,1 млн, Австралия − $8,5 млн, Испания − $7,3 млн. Общемировые сборы этого релиза составляют $239,8 млн.

На четвертом месте китайский мультфильм НЕЧЖА. Анимационный хит положил в свою копилку еще $23,23 млн, увеличив общие сборы на родине до внушительных $650,12 млн. А замыкать пятерку лидеров выпало мультфильму ANGRY BIRDS 2 В КИНО. Проект Sony собрал $10,2 млн, увеличив общие сборы до $47,6 млн.

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26.08.2019 Автор: Артур Чачелов