Международная касса: «Хоббс и Шоу» получают $120 млн, но не выходят в лидеры

Лидером кассовых сборов международного проката по итогам уикенда неожиданно для всех стал китайский мультфильм НЭЧЖА. Проект компании Enlight Media обошел главную новинку недели − боевик ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ. НЭЧЖА, чей сюжет основан на буддистских легендах, получил больше $127 млн, а его общая касса после десяти дней в прокате достигла $341 млн. У проекта отличный сарафан и хорошие шансы собрать в общей сложности больше $600 млн.

ХОББС И ШОУ только вторые. Лента получила $120 млн. Это ниже ожиданий, но все равно неплохо, учитывая, что проект не вышел на двух важных для франшизы территориях − в Китае и Южной Корее. Зато он вышел в 63 других странах, в том числе в России, которая и показала самый кассовый старт для фильма среди всех остальных международных территорий. В нашей стране лента собрала не менее $8,2 млн, что в долларовом эквиваленте схоже со стартом ФОРСАЖА 6, однако сильно уступает ФОРСАЖУ 8 ($14,3 млн).

Великобритания принесла новинке $7,8 млн, Индонезия − $7,7 млн, Индия − $7,4 млн, Мексика − $6,9 млн, Япония − $6,6 млн, Тайвань − $6,2 млн, Германия − $5,4 млн, Австралия − $4,9 млн, Малайзия − $4,7 млн, Бразилия − $3,9 млн, Вьетнам − $3,2 млн, Испания − $3,1 млн. В Китае проект стартует только 23 августа.

Общемировые сборы ХОББСА И ШОУ после первого уикенда составляют $180,8 млн. Это пятый по величине стартовый результат для фильмов студии Universal. Больше было только у ФОРСАЖА 8, МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА, ФОРСАЖА 7 и ПЯТИДЕСЯТИ ОТТЕНКОВ СЕРОГО.

На третьем месте международного топа по итогам уикенда оказался еще один китайский проект драматический фильм-катастрофа ХРАБРЕЦ. Лента вышла в прокат в четверг и за четыре дня смогла собрать $81 млн

Четвертым стал КОРОЛЬ ЛЕВ. Проект Disney добавил в свою копилку еще $72 млн, увеличив общую кассу за пределами США до $764,9 млн. Таким образом, общемировые сборы фильма перевалили за $1,196 млрд. Помимо США, наибольшим успехом картина пользуется в Китае ($119 млн), Бразилии ($54,6 млн) и Великобритании ($62,4 млн).

Замыкает пятерку лидеров корейская экшн-комедия ВЫХОД. Она стартовала только в домашнем прокате и сумела собрать за уикенд $20,36 млн.

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05.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore