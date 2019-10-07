Международная касса: «Джокер» уступил новинкам из Китая

Китай доминирует в международном бокс-офисе выходных. Страна всю неделю праздновала национальные праздники и активно ходила в кино. Это принесло местным кинотеатрам феноменальные кассовые результаты, но Голливуду от них почти ничего не досталось. Успехи китайских картин на домашнем рынке отразились на общем виде чарта международного проката: по итогам выходных в топ-5 находится три фильма из Поднебесной, причем два из них занимают первые два места. А третье у ДЖОКЕРА.

Лидером международного бокс-офиса стала патриотическая драма Я И МОЯ РОДИНА (межд. название − My People, My Country). Альманах, посвященный основанию Китайской Народной Республики, собрал за праздники и выходные впечатляющие $299,26 млн. Долгое время лента возглавляла китайский чарт, но к субботе уступила первое место в нем фильму-катастрофе КИТАЙСКИЙ ЛЕТЧИК, рассказывающем о реальном авиапроисшествии с самолетом «Сычуаньских авиалиний» в мае 2018 года и героическом спасении самолета с пассажирами командиром лайнера. Эта лента по итогам уикенда собрала $261,27 млн, заняв вторую строчку международного чарта и первую в чарте страны.

ДЖОКЕР, стартовавший с рекордными для западных октябрьских релизов показателями, только на третьем месте. Лента вышла в 73 странах и собрала $140,5 млн. Вместе с американскими сборами общая касса этой картины в первый уикенд составила $234 млн. Среди международных территорий лучший старт лента показала в Южной Корее, где собрала $16,3 млн. Далее следуют Великобритания с $14,8 млн, Мексика с $13,1 млн, Россия с $10 млн, Бразилия с $7,3 млн, Япония с $7 млн, Италия с $6,8 млн, Австралия с $6,6m и Индонезия с $5,9 млн.

Четвертое место в топе снова у китайской картины. Это захватывающая драма о покорении Эвереста АЛЬПИНИСТ (межд. название − Qomolangma). Лента положила в свою копилку $111,35 млн. Еще один проект, связанный с Эверестом, − одноименный мультфильм студии DreamWorks Animation и китайской Pearl Studios − замыкает пятерку лидеров. Анимационный ЭВЕРЕСТ вышел в 43 странах мира и собрал за выходные $13,4 млн, увеличив общую кассу до $27,3 млн. Общемировые сборы проекта составляют $76,3 млн. Австралия принесла $4,2 млн, Мексика − $4,1 млн, Россия дебютировала с $3,8 млн, Италия за две недели расщедрилась на $1,3 млн.

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07.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore