Международная касса: сиквел «Джуманджи» уступил «Холодному сердцу II»

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II продолжает доминировать в международном прокате третий уикенд подряд. Эти выходные принесли мультфильму $90,2 млн, увеличив его международную кассу до $582,1 млн. Вместе с американской кассой в $337,6 млн общемировые сборы проекта сейчас достигают $919,7 млн. Это восьмой результат среди всех релизов года и тринадцатый среди анимации за всю историю.

Мультфильм остается лидером чартов Великобритании, Франции, Германии, Италии, России, Испании, в каждой стране в Латинской Америке, в Гонконге, на Филиппинах, в Польше, Бельгии, Австрии, ОАЭ, Венгрии и Новой Зеландии. Китай собрал для проекта около $104,4 млн, Южная Корея − $75,5 млн, Япония − $55 млн, Великобритания − $43,1 млн, Германия − $34,4 млн, Франция − $31,5 млн, Россия и СНГ − $23 млн.

Помешать триумфальному шествию диснеевского проекта не смог даже старт другого крупного релиза, направленного на семейную аудиторию − фильма ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Основная причина тому − ограниченное число рынков, на которых вышла новинка. Таковых было всего восемнадцать и на шестнадцати из них лента возглавила прокат. Новый ДЖУМАНДЖИ собрал сразу $52,5 млн из которых $25,3 млн пришло из Китая. Франция принесла $5,7 млн, Тайвань − $2,3 млн, Малайзия − $4,6 млн, Индонезия − $6,4 млн.

Третье место топа у детектива ДОСТАТЬ НОЖИ. Лента положила в своб копилку $18,7 млн, увеличив международную кассу до $60,6 млн, а общемировую − до $124,1 млн. Лидирующим рынком для проекта остается Китай, принесший ему $23,6 млн. Четвертое место топа у романтической драмы от Universal РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ. Картина принесла $10,9 млн, увеличив свою кассу за пределами США до $51,3 млн. Общемировые сборы проекта составляют $84,8 млн. А замыкает пятерку лидеров холдовер FORD ПРОТИВ FERRARI, собравший за уикенд $8,2 млн. Его сборы за пределами США и Канады составляют $76,5 млн, а общемировая касса − $167,6 млн.

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09.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore