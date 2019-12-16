Международная касса: «Джуманджи» лидирует

Лидером международного бокс-офиса на прошедшем уикенде стал приключенческий фильм ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Лента студии Sony собрала $85,7 млн, увеличив зарубежную кассу до $152,5 млн, а общемировую до $213 млн. В Великобритании лента стартовала с $12,6 млн, в России и СНГ − с $8,9 млн (включая превью), в Германии − с $4,6 млн, В Южной Корее − с $5,7 млн.

Второе место топа занимает ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Лента добавила в свою копилку еще $55,7 млн, увеличив свои международные сборы до $666 млн. Общемировая касса проекта преодолела отметку в миллиард и составила $1,032 млрд. Это седьмое место в списке самых успешных мультфильмов всех времен. Картина собрала $111,5 млн в Китае, Южная Корея принесла ей 85,4 млн, Япония − $67,3 млн, Германия − $39,9 млн, Франция − $37 млн, Россия − $26,9 млн, Мексика − $23,8 млн, Италия − $17,3 млн, Испания − $17 млн, Австралия − $15,5 млн, Филиппины − $15,3 млн.

Третью и четвертую строчки топа занимает китайское кино. Триллер ОВЦА БЕЗ ПАСТУХА стартовал с $32.3 млн (с учетом превью), обойдя новый фильм-катастрофу НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ, которому в свою очередь досталось $20,1 млн. НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ получил второе место в китайском топе уикенда и четвертое в топе международном.

Замыкает пятерку детектив ДОСТАТЬ НОЖИ. Картина, работающая в 73 странах, собрала еще $13,6 млн. Ее международная касса сейчас достигает $83,3 млн, а общемировая − $162,2 млн. Среди зарубежных территорий проекта по сборам лидирует Китай, где в активе ленты уже $27,4 млн.

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16.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore