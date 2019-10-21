Международная касса: сиквел "Малефисенты" идет в рамках ожиданий

Если в Америке МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (WDSSPR) заметно недобрала до индустриальных ожиданий, то в международном прокате она в целом выступила в рамках эстимейтов, стартовав с $117 млн. Ожидалось, что проект начнет прокат с $115-125 млн. Впрочем, на том же наборе рынков суммарно прирост относительно картины 2014 года составил всего лишь 7%.

Для предыдущего фильма франшизы двумя наиболее успешными рынками были Япония и Китай. И если в Поднебесной сиквел также выступил успешно, стартовав с первого места и улучшив сборы на 15%, то в Стране восходящего солнца ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ уступила ДЖОКЕРУ. Зато проект отлично выступил в России, где он с учетом СНГ заработал порядка $10,7 млн. Это почти на 58% лучше предшественника

В свой третий уикенд ДЖОКЕР заработал в международном прокате $77,8 млн, а его мировые сборы составили $737,5 млн. Фильму осталось совсем немного, чтобы превзойти результат ДЭДПУЛА, составляющий $783,1 млн и стать самым кассовым проектом мирового проката с возрастным рейтингом R.

Комедийный зомби-экшн ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ (WDSSPR) за пределами Америки стартовал на 17 территориях, заработав в сумме $5,3 млн. На том же наборе рынков сборы новинки улучшились на 41% по сравнению с релизом десятилетней давности. Лучше всего картина выступила в Великобритании, где у нее $1,7 млн , и в Австралии - $1,3 млн.

21.10.2019 Автор: Семен Брожитов

Источник: comScore