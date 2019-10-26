Американская касса: трио холдоверов удерживает лидерство

Борьбу за лидерство у отметки $20 млн на этой неделе в США ведут ДЖОКЕР и МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ. При этом, если картина с Хоакином Фениксом потеряет порядка 35% относительно кассы прошлого уикенда, то сборы фэнтези могут сократиться почти на 50%. Замкнет тройку лидеров ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ, нацеливающийся на кассу в $11-12 млн.

Лучшая из новинок, триллер BLACK AND BLUE, рассказывающий об опасных буднях чернокожей полицейской, замкнет топ-5 с результатом в районе $8,5 млн. Лишь немного уступит ему хоррор ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (MG), который появится на российских экранах лишь через четыре недели. Производственные бюджеты новинок составляют $12 млн и $6,5 млн соответственно. В топ-10 должен войти и существенно расширивший прокат черно-белый фильм МАЯК Роберта Эггерса. Его копилка может пополниться на $4 млн.

Продюсерский проект Тимура Бекмаметова, байопик ВОЙНА ТОКОВ (PNR) с участием Бенедикта Камбербатча по итогам первых трех дней проката может рассчитывать на сборы в районе $3 млн. Этого должно хватить для девятого места.

26.10.2019 Автор: Семен Брожитов

Источник: comScore