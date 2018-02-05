Международная касса: «Бегущий в лабиринте» снова первый

Не самым выдающимся в плане кассовых сборов вышел нынешний уикенд. Крупных новинок в прокате так и не появилось, а потому даже относительно скромный финансовый результат позволил оставить первое место за молодежным экшном БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ. Лента собрала за уикенд $35,2 млн, а ее общая касса за пределами Северной Америки подросла до $142,9 млн.

Китай продолжает оставаться для проекта основным источником дохода: здесь за выходные лента собрала $4,8 млн, увеличив общую кассу до $37 млн. Кроме того, фильм вышел в Мексике, где собрал на старте $3,1 млн, в Германии – $2,5 млн и Италии – $1,4 млн. Еще $1,9 млн принесли кинотеатры в Великобритании, увеличив общие сборы на рынке до $5,9 млн, $1,8 млн на втором уикенде принесла Россия ($7,4 млн общих сборов) и $1,4 млн добавила Индонезия ($4,9 млн общих сборов).

Благодаря старту в Китае на второе место в международном топе уикенда поднялся ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН. В этой стране он стартовал с $7,4 млн. Всего же за выходные мюзикл добавил к своей кассе $16,2 млн, увеличив ее до $153 млн. $2,9 млн картине подарила Великобритания, где общие сборы проекта теперь составляют внушительные $31,3 млн.

На третье место в топе неожиданно поднялась французская комедия 100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО 3 (Les Tuche 3). Новая история о приключениях непутевой семейки Туше во франкоязычных странах собрала за уикенд сразу $14,3 млн. Прокатом картины занимается компания Pathe.

На четвертом месте расположился экшн ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. Эта картина собрала за выходные $12,6 млн, увеличив свою международную кассу до впечатляющих $503,1 млн. Самым успешным рынком за пределами Северной Америки для проекта остается Китай, принесший ему $74,6 млн. $47,9 млн принесли кинотеатры Великобритании. Еще $36,3 млн лента собрала в Австралии. Общемировая касса этого безусловного хита компании Sony, включающая сборы в США и Канаде, теперь составляет более $850 млн.

Закрывает пятерку лидеров индийская музыкальная комедия ТАЙНАЯ СУПЕРЗВЕЗДА. Этот фильм с успехом идет в китайском прокате, и только там за уикенд он собрал около $11,9 млн. Общие сборы этой картины в Поднебесной составляют $79,4 млн.

05.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily