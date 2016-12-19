Международная касса: «Изгой-один» не оставляет шансов конкурентам

ИЗГОЙ–ОДИН эффектно стартовал в международном прокате. 54 мировые территории за пределами США принесли картине $135,5 млн. Вместе с американскими $155 млн в общей копилке фильма в первый уикенд появилось сразу $290,5 млн. Лента возглавила чарты всех рынков, на которых ее выпустили, показав кое-где лучший старт среди всех релизов 2016 года. Так случилось во Франции ($10 млн), Германии ($12,5 млн) и Испании ($4,5 млн). Но самый высокий стартовый результат у фильма случился в Великобритании – $21 млн, и это тоже рекорд рынка для релизов 2016 года. Впечатляющие результаты лента показала и в Австралии, где сумела собрать сразу $10,8 млн.

ИЗГОЙ–ОДИН вышел в 708 кинотеатрах IMAX по всему миру и собрал в них $29,2 млн. Большую часть этой суммы обеспечил 401 американский IMAX. Из 307 кинотеатров сети в других странах мира пришло только $10,2 млн. На втором по величине рынке мира, в Китае, картина еще не вышла: она появится там только 6 января.

Зато в Китае вышла ВЕЛИКАЯ СТЕНА – многобюджетный и многострадальный совместный американо-китайский проект с участием Мэтта Дэймона. На старте ему удалось собрать $67,4 млн. Лента показала второй по величине старт для местных IMAX ($7 млн) за всю историю.

Третье место в международном чарте занимает МОАНА. Мультфильм собрал еще $15,5 млн, увеличив общую международную кассу до $118,4 млн. На третьем уикенде проката Франция принесла проекту еще $4 млн (общие сборы: $16,4 млн), Великобритания – $1,8 млн (общие сборы: $8,7 млн), Китай – $2,2 млн (общие сборы: $28,4 млн). На следующей неделе лента появится в Германии, Австрии, Греции, на Украине и в Австралии.

Четвертое место в топе за ФАНТАСТИЧЕСКИМИ ТВАРЯМИ. Лента Warner Bros. положила на свой счет еще $14,5 млн. При этом общие сборы картины за пределами США, наконец, пересекли полумиллиардную отметку и составили $509,8 млн. Среди лидирующих по величине кассы территорий – Китай с $84,8 млн, Великобритания с $55,9 млн и Япония с $43,6 млн.

Закрывать Топ-5 самых кассовых фильмов прошедшего уикенда в международном прокате выпало китайскому триллеру THE WASTED TIME, который был выпущен на трех китаеязычных территориях. Лента собрала за выходные ~$9,3 млн.

19.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily