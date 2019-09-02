Международная касса: «Хоббс и Шоу» снова первые

Последние выходные лета оказались не очень урожными: кассовые сборы в международном прокате не ставили никаких рекордов. Однако были и исключения. В кинотеатры по всему миру вышел индийский боевик СААХО. На своей родине это был очень крупный релиз, прокат которого проходил сразу на пяти местных языках. Из-за особеностей местного кинобизнеса точных данных о кассовых сборах этой картины нет. Ожидается, что они появятся не раньше вечера понедельника. По очень предварительным данным в международном прокате эта лента могла собрать около $37-40 млн. Если эти цифры подтвердятся, то СААХО получит звание лидера международных кассовых сборов уикенда. А пока, за неимением точных цифр, это звание можно отдать американскому боевику ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ, который за выходные заработал $39,1 млн.

Наибольший вклад в успех проекта на прошедших выходных внес Китай, где проект Universal собрал еще $27,9 млн. Общая касса фильма в этой стране теперь составляет $166 млн, а общая международная касса картины − $525,3 млн. С учетом сборов в домашнем прокате на счетах ХОББСА И ШОУ накопилось уже $684,2 млн.

Третье место по итогам уикенда оказалось в руках ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ. Лента собрала $21,6 млн, увеличив свою международную кассу до $152,7 млн. Общемировые сборы фильма Квентина Тарантино составляют пока $284 млн. Среди международных территорий больше всего лента получила в Великобритании ($20,1 млн). Далее следуют Россия ($17 млн), Франция ($15,6 млн), Германия ($12,7 млн), Австралия ($10,9 млн), Испания ($9,9 млн) и Мексика ($4,6 млн).

Совсем другими цифрами оперирует КОРОЛЬ ЛЕВ. Релиз Disney по итогам уикенда находится на четвертом месте топа. Кинотеатры за пределами США принесли ему еще $20,6 млн, увеличив общую международную кассу до $1,04 млрд. Общемировые сборы проекта теперь составляют $1,562 млрд. Этого хватило, чтобы занять седьмое место в топе самых кассовых фильмов за всю историю проката. КОРОЛЬ ЛЕВ обошел ФОРСАЖ 7 и первых МСТИТЕЛЕЙ.

Замыкает пятерку лидеров китайская сенсация − кассовый хит НЕЧЖА. Мультфильм положил в свою копилку еще $17,5 млн. Таким образом, его общие кассовые сборы сейчас составляют $685,4 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

02.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore