Международная касса: «Человек-паук» собирает еще $238 млн

Проект ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА остался лидером международного проката, значительно укрепив свои позиции. Лента вышла на всех основных рынках и собрала за уикенд $238 млн. Таким образом, ее касса за пределами США и Канады увеличилась до $395 млн. Общемировая касса проекта сейчас составляет впечатляющие $580 млн. Этого результата удалось добиться всего за 10 дней.

ВДАЛИ ОТ ДОМА лидирует в 63 странах, а в 35-ти из них у ленты лучший старт для фильмов компании Sony за всю историю. Особенно хорошо дела у фильма идут в Южной Корее, где первый уикенд принес ему сразу $33,8 млн. Китай положил в копилку проекта еще $30,6 млн, а всего в активе фильма в Поднебесной накопилось уже $167,4 млн. Великобритания собрала $17,8 млн, Мексика − $13,9 млн, Австралия − $11,9 млн, Россия − $9,6 млн. Столько же пришло из Индонезии. Франция собрала $8,3 млн, Бразилия − $8,2 млн, Индия − $7,9 млн, Тайвань − $6,2 млн, Филиппины − $5,7 млн, Германия − $5,5 млн, Малайзия − $4,9 млн, Испания − $4,8 млн. Кинотеатры IMAX со всего мира принесли фильму ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА $29,1 млн.

На втором месте в международном топе находится проект, ударно работающий в китайском прокате. Это гонконгский боевик БЕЛЫЙ ШТОРМ 2. Лента с участием популярного актера Энди Лау за выходные собрала в Гонконге и Китае $61,9 млн.

На третьем месте расположилась ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Лента полчила еще $43,1 млн, увеличив свою международную кассу до 343,4 млн. Общемировые сборы мультфильма к этому моменту составляют $649,9 млн. Куда скромнее обстоят дела у мультфильма Illumination Entertainment ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. Проект стал четвертым на этой неделе, положив в свою копилку $22,4 млн. Общая зарубежная касса ТАЙНОЙ ЖИЗНИ пока не очень высока − всего $121,7 млн. Общемировая касса тоже не радует создателей − в ней только $262,5 млн.

Пятым по итогам выходных стал хоррор ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3. Лента студий New Line и Warner Bros. собрала $20,4 млн. Международная касса фильма сейчас, спустя 10 дней в прокате, составляет $84,6 млн, а общемировая − $134,8 млн.

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08.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore