МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Международная касса: Китай выводит на первое место «Человека-паука»

«История игрушек 4» опускается на второе место

Лидером международного бокс-офиса на прошедших выходных стал ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА. Фантастический экшн от MARVEL и Sony вышел в прокат на трех рынках − в Китае, Японии и Гонконге − но этого оказалось достаточно для блестящего стартового результата в $111 млн. Львиную долю в него внес, конечно, Китай, где фильм получил сразу $98 млн. Это седьмой по величине старт для голливудского кино в стране, четвертый − для фильмов про супергероев и второй − для картин от Sony. Япония принесла новинке $9,4 млн, Гонконг собрал $3,8 млн.

На второе место опустился лидер прошлой недели − мультфильм ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Картина собрала еще $80,6 млн, увеличив свою международную кассу до $259,6 млн. Одним из лидрующих рынков остается Мексика, где в активе фильма уже $49,5 млн. В Великобритании у него $33 млн, в Китае − $24,3 млн, в Южной Корее − $16,7 млн, в Бразилии − $15,9 млн, в Аргентине − $14,6 млн, в Австралии − $11,8 млн.

На третьем месте дебютирует хоррор ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3. Фильм вышел на 63 мировых рынках и сумел набрать за выходные $45 млн. Warner Bros. рапортует, что на ключевых территориях лента сработала в среднем на 6% лучше, чем предыдущая часть и на 55% лучше первого ЗАКЛЯТИЯ. Многие знаковые европейские рынки фильмом пока не работают, зато лента уже вышла в Индонезии ($5 млн), в Индии ($2,6 млн), в России ($2,5 млн), Малайзии ($2,2 млн), во Вьетнаме ($1,9 млн), в Бразилии ($1,8 млн), в Таиланде ($1,6 млн), на Тайване ($1,5 млн), в Колумбии и Австралии (по $1,4 млн).

Диснеевский АЛАДДИН по-прежнему востребован зрителями. На прошедших выходных его международная копилка пополнилась еще на $24,4 млн. За пределами США и Канады лента Гая Ричи собрала уже $568,3 млн. Ее общемировая касса сейчас составляет $874,2 млн. Лидирующим рынком стала Япония со сборами в $66,6 млн. Далее следуют Южная Корея с $60,2 млн, Китай с $53,3 млн, Великобритания с $42,8 млн и Мексика с $32,1 млн.

Замыкает пятерку лидеров международного проката по итогам выходных мультфильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. Лента собрала еще $11,8 млн. Ее международная касса сейчас составляет $91,8 млн, а общемировая − $223 млн.

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01.07.2019 Автор: Артур Чачелов

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