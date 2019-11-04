Международная касса: «Терминатор: Темные судьбы» в лидерах

Расширив свой ареал до 48 рынков, первое место в международном прокате по итогам укиенда завоевал ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ (FOX). Сборы фильма составили $72,9 млн, а с учетом показов фильма на прошлой неделе, его касса за пределами США равняется $94,6 млн. Проект занял первое место на 23 рынках. Лучше всего картина показала себя в Китае, где после четырех дней в ее активе $31,9 млн.Однако это гораздо ниже ожиданий. Южная Корея принесла $9,8 млн, Россия с учетом СНГ - $4,4 млн, Индонезия - $3,4 млн.

На второе место опустился китайский фильм BETTER DAYS, увеличивший свою кассу на $47,8 млн. Суммарные сборы проекта теперь составляют $170,2 млн. На третьей строчке − МАЛЕФИСЕНТА: ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ. За уикенд фильм заработал $40,5 млн, а всего в его активе за пределами США − $298,9 млн. Четвертое место с результатом $37 млн оккупировал ДЖОКЕР, а замыкает пятерку лидеров − японское аниме ДИТЯ ПОГОДЫ. Его сборы за уикенд составили $26,2 млн, а всего в мире проект заработал $161,3 млн.

Также стоит отметить, что на девяти рынках начался прокат хоррора ДОКТОР СОН (CAO). Его сборы составили $5,6 млн. В Великобритании картина заработала $1,9 млн, а в Италии − $1,3 млн. Для сравнения, КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ начинало в Великобритании прокат с $2 млн.

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04.11.2019 Автор: Семен Брожитов

Источник: comScore