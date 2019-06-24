Международная касса: «История игрушек 4» стартует со $120 млн

Лидером международного проката на прошедших выходных стала ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Мультфильм Disney/Pixar собрал около $120 млн. Таким образом, вместе со сборами в США, общемировая касса проекта по итогам первого уикенда составила $238 млн, что оказалось на 4% больше, чем было у СУПЕРСЕМЕЙКИ 2. При этом, ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 стартовала только на 37 рынках, оставив часть важных с коммерческой точки зрения территорий на потом.

Успешнее всего картина заявила о себе в Мексике. Здесь мультфильм собрал $23,4 млн. Великобритания принесла $15 млн, Китай − $13,4 млн, Южная Корея − $8,5 млн, Аргентина − $6,9 млн, Индонезия − $2 млн.

На втором месте международного топа снова АЛАДДИН. Проект добавил к своим капиталам еще $32,9 млн. Его общая международная касса достигла $522,6 млн. Общемировые сборы фильма Гая Ричи сейчас составляют $810,1 млн. Успешнее всего проект сработал в Китае, где собрал уже $53,4 млн. Япония принесла $50,7 млн, Южная Корея − $49,5 млн, Великобритания − $41,2 млн, Мексика − $31,3 млн.

В тройку лидеров международного проката на этой неделе попал и фантастический экшн ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ. Уикенд принес фильму $30,2 млн. Общие сборы картины за пределами США и Канады сегодня составляют $129,4 млн. Общемировая касса за 10 дней проката − $182,1 млн. Наибольший успех картина имеет в Китае, где к этому моменту в ее активе уже $41,4 млн. Россия принесла ей $7,9 млн, Мексика − $7,2 млн, Австралия − $4,7 млн, Франция − $4 млн.

На четвертом месте дебютирует мультфильм УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ. Легендарная анимационная картина вышла в китайский прокат в пятницу, 21 июня, и уверенно возглавила его. Лента Хаяо Миядзаки получила $28,5 млн. Замыкает пятерку лучших фантастический экшн ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС. Проект Fox собрал еще $11,1 млн, увеличив свои международные сборы до $172,8 млн. Наибольший вклад сюда внес Китай с $58 млн, а также Мексика с $9,6 млн, Франция с $9 млн, Великобритания с $8,5 млн и... Россия с $6,7 млн. Общемировые сборы этого проекта составляют $233 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

24.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore