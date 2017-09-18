Международная касса: лидером уикенда становится «Планета обезьян: Война»

Китай снова поменял весь расклад на международной арене кинопроката. Благодаря удачному старту в Поднебесной в лидеры кассовых сборов вернулся проект ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА. Лента собрала в Китае $62,3 млн, и это лучший стартовый результат для фильмов Fox в этой стране. Высокие цифры получены даже несмотря на двухмесячное отставание старта от американского релиза. ВОЙНА показала себя лучше, чем ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ (на 42%) и ЛОГАН (на 20%).Таким образом, общие международные сборы фильма теперь составляют $287,9 млн. Из международных рынков у проекта в запасе осталась только Япония.

ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН лишь немного обошла основного триумфатора сентября – хоррор ОНО. На прошедшем уикенде международный прокат принес ему еще $60,3 млн, увеличив общую кассу за пределами Северной Америки до $152,6 млн. Всего же в активе фильма находится уже более $371 млн, хотя он работает в прокате только 10 дней. Еще важнее то, что такая сумма была собрана без участия Китая: там ОНО не выйдет по соображениям цензуры.

Другие страны стараются за Китай. Так, $13,9 млн картина собрала в Мексике и $13,8 млн – в России. Еще $2,6 млн на старте добавила маленькая Швеция. Великобритания принесла релизу $27,7 млн, Австралия – $11,8 млн, Бразилия – $10,9 млн. $7,2 млн ОНО собрало в Испании. На этой неделе картина выходит во Франции и Аргентине.

Третье место топа у лидера прошлой недели – кинокомикса Sony и Marvel ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. За уикенд лента собрала еще $15,1 млн, основная масса которых пришла из Китая. Общие международные сборы фильма без Северной Америки составляют внушительные $531 млн.

Четвертое место у проекта СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ. Лента компании Universal с участием Тома Круза собрала за уикенд $12 млн. Фильм показывается на 53 международных рынках, но пока его общая касса составляет только $48,8 млн. Другой драматический боевик – НАЕМНИК – дебютировал в международном прокате на пятом месте. Его касса уикенда составила $6,2 млн. Эта лента компании CBS Films и Lionsgate выступила примерно на одном уровне с вышедшим в Китае японским аниме ОНЛАЙН-МАСТЕРА МЕЧА: ПОРЯДКОВЫЙ РАНГ. Эта картина собрала 40,9 млн юаней или $6,2 млн.

18.09.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily