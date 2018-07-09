Международная касса: «Человек-муравей» уступил китайскому хиту

В международном прокате случилась неожиданность: лидером уикенда стал локальный хит – китайская черная комедия УМИРАЮ, КАК ХОЧУ ЖИТЬ. Эта картина у себя на родине собрала за уикенд почти $152 млн, а с учетом превью – и вовсе более $200 млн. Это второй по величине стартовый результат среди китайских картин на местном рынке.

Ожидалось, что лидером уикенда на международной арене все же станет проект ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА. Однако общие кассовые сборы картины за выходные на всех международных рынках, где она была представлена, составили только $85 млн. Это очень неплохой результат, и теперь вместе со сборами на домашнем рынке у проекта в копилке находится $161 млн.

Одним из самых значимых для проекта оказался старт в Южной Корее. Здесь за уикенд лента собрала $15,5 млн, а вместе с превью ее касса поднялась до $20,9 млн. Это второй по величине старт года на рынке после МСТИТЕЛЕЙ: ВОЙНЫ БЕСКОНЕЧНОСТИ. Кроме того, картина неплохо проявила себя в Индонезии, собрав $5,6 млн, в Мексике ($6,7 млн), России ($4,9 млн), Австралии ($4,7 млн), на Тайване ($4,6 млн), в Гонконге ($3,6 млн) и Бразилии ($3,5 млн).

Третье место по итогам уикенда получила СУПЕРСЕМЕЙКА 2. Лента собрала еще $35,7 млн, увеличив общую кассу за пределами домашнего проката до $268,4 млн. При этом общемировая касса проекта выросла до $772,7 млн. Лидирующим международным рынком по сборам проекта остается Китай. Здесь он собрал $48,7 млн. Мексика добавила $33,8 млн, Австралия – $24,6 млн, Бразилия – $15,4 млн, Россия – $14,3 млн, Аргентина – $10,2 млн, Колумбия – $9,6 млн, Венесуэла – $8,4 млн, Индонезия – $7,9 млн.

Четвертое место в топе у МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2. Лента положила в свою копилку еще $27,6 млн, увеличив общую международную кассу до $725,3 млн. Лидирующим рынком здесь остается Китай, собравший фильму $250,4 млн. Кроме того, на прошедшей неделе общемировая касса этой ленты перешагнула за миллиард и составила $1,059 млрд.

Закрывать пятерку выпало индийскому хиту САНДЖЕЙ. Лента собрала $12,2 млн, увеличив общую кассу до $51,3 млн. $50,1 млн из них кино заработало в Индии. Остальное – в Великобритании.

09.07.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Entgroup