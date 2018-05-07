Международная касса: «Мстители» вне конкуренции

МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ продолжают доминировать в международном прокате. За прошедшие выходные лента положила в свою копилку еще $275,1 млн, увеличив свои международные сборы до $713,3 млн. Если прибавить к ним американскую кассу ($450,8 млн), то получится, что в активе проекта уже $1,164 млрд. Причем эта сумма достигнута всего за 11 дней, что является абсолютным рекордом. Уже сейчас лента находится на 15 месте в списке самых кассовых картин всех времен. Примечательно, что таких высот релиз достиг без помощи Китая – здесь картина выходит только 11 мая.

Самыми успешными мировыми территориями для фильма являются Южная Корея ($69,1 млн) и Великобритания ($67,2 млн). В Мексике новые МСТИТЕЛИ собрали уже $48,7 млн, в Бразилии – $44,3 млн, в Индии – $35,7 млн, в Австралии – $34,5 млн. Франция принесла $31,5 млн, Германия – $28,8 млн, Япония – $23,9 млн, Индонезия – $20,6 млн, Филиппины – $19,7 млн, Италия – $18,9 млн, Испания – $17,7 млн, Россия – $17,6 млн (причем только за первый уикенд), Тайвань – $17 млн.

В кинотеатрах IMAX картина собрала уже $80,2 млн, $40,2 млн из них пришли из Северной Америки.

МСТИТЕЛЕЙ пока нет в Китае, зато там с успехом работают местные релизы. Один из них – молодежная романтическая комедия ОНИ И МЫ – собрала за выходные $27 млн. Общие сборы этой картины на родине составляют $191 млн. На четвертом месте в международном топе другая китайская лента – А ИЛИ Б, положившая в свою копилку $11,1 млн. Общие сборы этого релиза составляют $47 млн.

На третьем месте в международном топе уикенда находится фантастический экшн РЭМПЕЙДЖ. Проект от Warner Bros. International собрал за выходные еще $13,7 млн. Его общая касса достигла $293,1 млн, а общемировая (с учетом США и Канады) – $377,9 млн. Наибольший вклад в успех проекта внес Китай. Здесь картина собрала уже $150,8 млн. Великобритания подарила фильму $11,8 млн, а Южная Корея – $11,2 млн.

Закрывать пятерку выпало индийскому проекту БАХУБАЛИ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. Он вышел в китайский прокат и сумел собрать здесь $7,73 млн. Речь идет о второй части дилогии, а первая в свое время собрала в Поднебесной только $1,11 млн.

07.05.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Entgroup