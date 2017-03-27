Международная касса: у «Конга» очень успешный старт в Китае

Лидером международного проката на прошедшем уикенде осталась сказка КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ. Лента студии Disney собрала еще $119 млн, увеличив общую кассу за пределами Северной Америки до $373 млн. Всего же в копилке релиза сейчас находится $690 млн, и это лишь после двух рабочих уикендов. Лента с успехом стартовала в Австралии, где собрала сразу $11,1 млн (это 57% всех сборов уиккнда на местном рынке). Старт во Франции принес картине $7,9 млн, а в Аргентине – $4,4 млн. Великобритания добавила в копилку картины еще $14,7 млн. Всего там находится уже $48,8 млн.

И все же самым усешным в плане кассы международным рынком для картины является Китай. Здесь КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ собрали $73,4 млн. $23,8 млн принесла Мексика, $23,6 млн – Бразилия, $23,2 млн – Южная Корея. В Европе, помимо Великобритании, лента неплохо проявила себя в Германии ($17,6 млн), в Италии ($15,5 млн), в Испании ($13,4 млн) и в России ($11,4 млн). Кинотеатры IMAX во всем мире принесли картине $33,6 млн., и $13,5 млн заработаны ими за пределами Северной Америки.

Невероятно успешным прошедший уикенд оказался и для фильма КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА. Лента добавила в свою копилку $93 млн, увеличив общую кассу за пределами США до $258,6 млн. Основную часть впечатляющей суммы на уикенде обеспечил Китай. Здесь картина стартовала с $72,1 млн, заняв 71% рынка. Это хороший знак для компании Legendary Pictures, которая, напомним, с конца 2015 года стала собственностью китайской корпорации Dalian Wanda Group. В Китае лента также поставила рекорд по стартовым сборам в IMAX – $6,5 млн.

КОНГ неплохо проявил себя и на других важных рынках. Великобритания принесла ему в общей сложности $16,2 млн, Мексика – $12,9 млн, Южная Корея – $12 млн, Россия – $10,2 млн. Французы подарили создателям фильма $9,6 млн, зрителя в Австралии – $8,7 млн, в Бразилии – $8,6 млн.

МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ стартовали с третьего места. Лента дебютировала на 62 международных рынках и собрала за уикенд $18,7 млн. Картина неплохо проявила себя на рынках Латинской Америки и, прежде всего, в Мексике ($3 млн) и Бразилии ($2,1 млн) В Европе самым успешным был старт в Великобритании, где у РЕЙНДЖНРОВ набралось $2,1 млн.

С четвертого места начал свою жизнь в международном прокате БОСС-МОЛОКОСОС. Лента собрала за уикенд $16,3 млн, стартовав на 5 территориях. Самым успешным стал выход в России, где проект получил около $10,3 млн. Австралия принесла $4,1 млн. Мультфильм также вышел в Перу ($883 тыс.), на Украине ($519 тыс.) и в Чили ($450 тыс.).

Замыкать пятерку лидеров уикенда выпало фантастическому триллеру ЖИВОЕ. Лента студий Columbia Pictures и Skydance вышла на 56 рынках мира и собрала $16,1 млн. Самым успешным был старт... в России, где картина освоила $3,1 млн.

27.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily