Международная касса: «Бладшот» справился с конкурентами, но проиграл коронавирусу

Мировая кинопрокатная индустрия в кризисе из-за ограничительных мер, призванных остановить стремительное распространение коронавируса COVID-19. Кинотеатры закрываются по всему миру. Сейчас они в прежних объемах не функционируют во Франции, Испании, Италии, Южной Корее, Великобритании, Японии, Украине, Чехии, Китае и ряде других стран. В такой обстановке работающие в прокате релизы сильно не добирают в кассе. Так, например, лидер международного бокс-офиса прошедших выходных − фантастический экшн БЛАДШОТ − за уикенд собрал за пределами США только $13 млн. Общая международная касса совместного проекта Columbia Pictures / Bona Film Group / Cross Creek Pictures составляет скромные $15,1 млн. Самым успешным можно считать старт фильма в России, которая принесла ему $2,4 млн. Индонезия подарила $1,8 млн, Мексика − $1,2 млн.

Второе место топа у мультфильма Pixar / Disney ВПЕРЕД. Он собрал $6,8 млн, увеличив свою общую международную кассу до $41,4 млн. Лидирующими по сборам зарубежными рынками для проекта явлются Великобритания ($6,8 млн), Мексика ($5 млн), Россия ($4,8 млн), Франция ($4,3 млн) и Германия ($2,2 млн). Общемировые сборы мультфильма составляют $101,7 млн.

Третье место топа у хоррора ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. Он собрал еще $6,2 млн, увеличив свою международную кассу до $58,3 млн. Общемировые сборы фильма составлют $122,7 млн. Из них Великобритания принесла $8,4 млн, Мексика − $4,9 млн, Франция и Австралия − по $4,8 млн, Германия −$3,2 млн, Южная Корея − $3,1 млн, Россия − $2,8 млн.

Четвертое место удерживает СОНИК В КИНО. Семейный релиз Paramount добрал за выходные еще $2,9 млн, увеличив свою международную кассу до $160,7 млн.

$1,8 млн получили ДЖЕНТЛЬМЕНЫ Гая Ричи. Международные сборы проекта выросли до $78,7 млн из которых $22,4 млн заработано в России, Украине и странах СНГ.

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16.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, comScore