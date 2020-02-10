Международная касса: «Хищные птицы» уверенно обошли конкурентов

Лидером кассовых сборов международного проката за прошедший уикенд стала новинка − фильм ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. Лента собрала $48 млн, выйдя на 78 мировых территориях. Самым успешным оказался дебют в Мексике, где лента собрала $4,6 млн. Россия на старте принесла $4 млн, Великобритания − $3,9 млн, Бразилия − $2,8 млн, Франция − $2,7 млн, Автсралия − $2,4 млн.

Второе место у УДИВИТЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА. Картина собрала $18,8 млн, увеличив свою международную кассу до $94,7 млн. Общемировые сборы проекта сейчас составляют $158,7 млн. Лента, наконец, вышла в Великобритании, где получила $6,5 млн (включая $2,5 млн от превью). $2,5 млн пришло из Франции, Германия принесла $1,8 млн (тотал − $5,3 млн), Мексика − $1,7 млн (тотал − $7,4 млн), Италия − $1,3 млн (тотал − $3,9 млн), Испания − $1,1 млн (тотал − $4,9 млн).

Проект Columbia Pictures ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА собрал за уикенд $15,8 млн, увеличив общую кассу за пределами США до $170 млн. Общемировая касса этого фильма составили $336 млн. $17,1 млн картина собрала в Великобритании, $14,7 млн − в Германии, $11,8 млн − в Мексике, $11,2 млн − в Австралии, $10,7 млн − в России, $10 млн − во Франции, $6,4 млн − в Испании, $5,2 млн − в Саудовской Аварии.

Военная драма 1917 собрала $15,2 млн, $6,4 млн из которых принесли территории, на которых фильм прокатывает Universal. Всего эти рынки принесли уже $41,3 млн. Рынки, на которые фильм продавала Amblin Partners, принесли в общей сложности $113,5 млн. Всего в активе 1917 за пределами США сейчас имеется $154,8 млн, а его общемировая касса составляет $287,4 млн.

Замыкает пятерку лидеров костюмная драма Columbia Pictures МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ. Проект собрал еще $5,8 млн, работая на 54 международных рынках. Общие сборы фильма за пределами домашнего рынка составляют $74,5 млн, а общемировые − $177 млн. Успешнее всего картина работает в Великобритании с $27,1 млн, затем идет Австралия с $10,2 млн, Италия с $6,4 млн, Франция с $5,4 млн и Испания с $5 млн.

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10.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore