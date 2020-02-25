Международная касса: «Соник» остался лидером

В прошедший уикенд лидером международных кассовых сборов снова стал СОНИК В КИНО. Фильм демонстрировался на экранах 56 стран и заработал $38,3 млн. Наибольший вклад в этот результат внесла Россия, где с учетом СНГ и превью-показов картина заработала $6,3 млн. За пределами США лента получила уже $96,5 млн. Наиболее успешным иностранным рынком для картины стала Великобритания, где в ее активе $19,1 млн после 10 дней проката. Общемировые сборы проекта Paramount − более $203 млн.

Семейный приключенческий фильм ЗОВ ПРЕДКОВ в свой первый уикенд на 40 рынках заработал $15,4 млн. Наибольшего успеха проект достиг во Франции ($2,6 млн), Великобритании ($1,9 млн), Мексике ($1,4 млн), а также в России с учетом СНГ ($1,2 млн). В целом на том же наборе рынков картина показала себя сопоставимой с проектом СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ.

Другая новинка уикенда, хоррор КУКЛА 2: БРАМС, на 23 рынках заработала $2,2 млн. У фильма нет единого прокатчика, поэтому пока данных с разбивкой его сборов по странам нет.

Единственным фильмом, показавшим рост сборов относительно прошлой недели, стал проект УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА. Лента собрала за уикенд $11 млн, что на 25% выше, чем было неделей раньше. Общая касса проекта за пределами США составляет теперь $129,7 млн, а общемировая − $204,2 млн.

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25.02.2020 Автор: Семен Брожитов