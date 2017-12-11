Международная касса: «Тайна Коко» в последний раз сохранила лидерство

Лидером кассовых сборов международного проката снова стал мультфильм ТАЙНА КОКО. На следующей неделе пальма первенства перейдет к ЗВЕЗДНЫМ ВОЙНАМ, а пока анимационный релиз Disney/Pixar собирает $55,3 млн, увеличивая общую кассу за пределами США до $245 млн. Общемировые сборы картины достигли $389,5 млн. Рубеж в $400 млн будет преодолен на этой неделе.

Лента продолжает лидировать в кинотеатрах Китая. Общие сборы мультфильма в этой стране составляют уже $128 млн. Второй по значимости рынок для КОКО – Мексика с $56,6 млн.

Второе место в топе уикенда оказалось в руках семейной комедии ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2. Фильм положил в свою копилку $21,5 млн, а его общие сборы выросли до $70,8 млн. К сожалению, дистрибьютор картины, компания Studio Canal, на этот раз не присылала выкладку по достижениям проекта на конкретных рынках. Зато такая выкладка есть у компании Fox International в отношении ее релиза УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ. Эта лента замыкает тройку лидеров международного проката с $20,1 млн. Фильм работает на 59 территориях и сумел собрать в общей сложности $182 млн. На прошедшей неделе лента стартовала в Японии, где получила сразу $2,6 млн, и на Тайване ($983 тысячи). Кроме того, детектив продолжает показывать высокие результаты в Италии ($9,2 млн общих сборов за две недели), Испании ($7,9 млн за три недели), в Южной Корее ($5,3 млн за две недели) и Бразилии ($3,2 млн за две недели). Впрочем, успешнее остальных рынков лента работает в Великобритании, где за 6 недель в прокате она сумела собрать $30 млн.

Четвертое место по итогам уикенда у фантастического экшна ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ. Проект добавил в свою копилку еще $15,4 млн, увеличив международные сборы до $401,3 млн, а общемировые – до $613,4 млн. За пределами США больше всего проект собрал в Китае – $103,1 млн. Еще $35,6 млн принесла Бразилия, $23,5 – Мексика, $21,8 млн – Великобритания и $14 – Австралия.

На пятом месте топа комедия Paramount ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2. Она собрала за уикенд $11,6 млн, а ее общая касса добралась до $51,2 млн. Лучше всего дела у фильма идут в Великобритании, где после трех недель проката на счету релиза уже $13,3 млн. $7,9 млн после двух недель в кинотеатрах картине обеспечила Мексика. $6,9 млн после трех недель собрала Австралия.

11.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Entgroup