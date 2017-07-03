Международная касса: «Гадкий я 3» оказался вне конкуренции

Анимационный фильм ГАДКИЙ Я 3 с легкостью возглавил кассу уикенда в международном прокате, собрав $95,6 млн. Мультфильм стартовал на 46 рынках, сумев взобраться на первое место на 44-х из них. Картина также осталась в лидерах австралийского проката, где она работает уже три недели. ГАДКИЙ Я 3 поставил новые стартовые рекорды в Аргентине и Бразилии, Эстонии, Латвии, Венесуэле и на Ближнем Востоке.

Наибольший успех ленту ожидал в Великобритании, где она, стартовав в субботу, собрала за два дня проката $14,7 млн. Мексика принесла проекту $13,5 млн и 74% местного рынка уикенда. Россия собрала $9,2 млн, Бразилия – $7,5 млн, Испания – $5,5 млн, Argentina – $4,4 млн, Нидерланды – $3,2 млн. В Китае ГАДКИЙ Я 3 пока не стартовал.

Зато в Китае уже две недели работают ТРАНСФОРМЕРЫ и это самым положительным образом сказывается на международной кассе проекта. Прошедшие выходные положили в копилку блокбастера Paramount еще $68 млн, собранных в 44 странах. Общая касса проекта за пределами США составляет уже $327,8 млн. Китай добавил в нее $29,5 млн (всего – $193,5 млн), Франция дебютировала с $5 млн, Германия принесла еще $3,6 млн (всего – $9,7 млн), Индия стартовала с $3,5 млн. Общая касса проекта в Южной Корее поднялась до $17,6 млн, в России – до $13,1 млн, в Великобритании – до $10,2 млн, в Малайзии – до $7,2 млн.

Третье место в топе занимает китайская премьера. Это фантастический боевик ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ: ПЕРЕЗАПУСК, продюсером которого является Джеки Чан. Лента получила около $17,5 млн. Этого оказалось достаточно, чтобы по итогам выходных обогнать в международном прокате ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ 5. Диснеевская лента положила в свою копилку $16,3 млн, увеличив общую кассу за пределами США и Канады до $543,2 млн. Общемировые сборы релиза на этой неделе пересекли отметку в $700 млн, остановившись на сумме в $709 млн. Интересно, что Россия стала вторым международным рынком фильма по величине сборов. Наша страна принесла проекту аж $40 млн. А первым стал, конечно, Китай с $172,3 млн.

На пятом месте оказалась ЧУДО-ЖЕНЩИНА. Лента неплохо чувствует себя после пяти недель в прокате. Выходные принесли ей еще $13,6 млн, увеличив общую кассу за пределами США и Канады до $361,8 млн. Общемировые сборы картины добрались уже до $708 млн.

03.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Entgroup