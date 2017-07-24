Международная касса: «Дюнкерк» лидирует с $55,4 млн

Лидером кассовых сборов выходных на прошедшем уикенде стал ДЮНКЕРК. Военная драма стартовала на 46 международных рынках и смогла собрать $55,4 млн. Лента сумела возглавить прокат в Великобритании ($12,4 млн), Франции ($4,9 млн), России ($2,7 млн), Испании ($1,9 млн), Южной Корее ($10,3 млн) и Австралии ($4,7 млн) и стала самым кассовым иностранным фильмом выходных в Индии ($2,4 млн). Кинотеатры IMAX принесли ДЮНКЕРКУ $7 млн, обеспечив около 13% всего международного бокс-офиса. На этой неделе лента должна выйти в Германии, Бразилии и Мексике.

Неплохо держится в международном прокате мультфильм ГАДКИЙ Я 3. За уикенд он положил себе в копилку еще $47,5 млн, увеличив общуюк ассу за пределами США и Канады до впечаляющих $514,1 млн. А если сюда приплюсовать еще и североамериканские сборы, то получится, что общемировая касса проекта составляет уже $727,4 млн. Самым успешным зарубежным рынком для фильма остается Китай с его $135 млн. У релиза остались неохваченными еще пять международных территорий, в том числе Южная Корея.

На третье место опустился лидер прошлой недели – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. Эта картина собрала за уикенд $33,2 млн, увеличив общую кассу за пределами Северной Америки до $320 млн. Бразилия уже принесла кинокомиксу $25,7 млн, Мексика – $24,1 млн., Южная Корея подарила $48,7 млн, Великобритания – $27,3 млн, Франция – $10,9 млн. Интересно, что фильм до сих пор не вышел в прокат в Японии, Китае и Испании.

В Китае действительно пока правят бал местные релизы. Один из них – БРАТСТВО КЛИНКОВ 2 – возглавляет прокат со сборами в 177,4 млн юаней или $26,4 млн. Столь значительная сумма позволила проекту оказаться на четвертом месте международного чарта сборов уикенда. А закрывать пятерку лучших снова выпало ТРАНСФОРМЕРАМ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ добавил в свою копилку $24,9 млн. Международные сборы этого фантастического боевика студии Paramount сегодня составляют $420,2 млн. На прошедших выходных лента дебютировала в Латинской Америке. Мексика принесла ей $7,5 млн, а Бразилия – $4,4 млн. Еще $2,3 млн пришло из Аргентины и $2 млн из Панамы.

24.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Entgroup