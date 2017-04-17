Международная касса: «Форсаж 8» сносит сразу несколько старых рекордов

ФОРСАЖ 8 крайне бодро стартовал на всех мировых рынках и, похоже, снес почти все имевшиеся кассовые рекорды. За выходные лента, работавшая на 63 территориях за пределами США и канады собрала впечатляющие $432,3 млн. Не менее $190 млн из них пришло из Китая, что почти в два раза больше, чем на старте фильма в домашнем амеркианском прокате ($100,2 млн) и это новый стартовый рекорд для голливудских картин в Поднебесной. Таким образом, уже сейчас общемировые сборы картины составляют $532,5 млн, и это лучший старт кинофильма в истории. ФОРСАЖ 8 побил достижение фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ, который в свое время за первый уикенд собрал в американском и международном прокатах $529 млн.

Но вернемся к международным успехам ФОРСАЖА 8. $432,3 млн – это лучший старт фильма в международном прокате за всю историю. Ранее это звание принадлежало другому релизу Universal – фильму МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА, который стартовал за пределами США с $316,7 млн. ФОРСАЖ 8 обошел его с большим запасом. Помимо Китая, лента показала отличный результат в Мексике ($17,8 млн), Великобритании ($17 млн), России и СНГ ($14,1 млн), Германии ($13,6 млн), Бразилии ($12,8 млн), Франции и Южной Корее (по $10,5 млн) и даже в Индии ($10,4 млн). Лента поставила новый стартовый рекорд для фильмов Universal в 21 стране мира и еще в 32-х показала лучший старт среди всех картин франшизы. Столь впечатляющий результат позволил студии Universal уже сейчас пересечь важную отметку в $1 млрд общемировых сборов.

Несмотря на столь мощного конкурента, анимационный блокбастер БОСС-МОЛОКОСОС продолжает хорошо собирать. На этот раз ему на пользу сыграли школьные и пасхальные каникулы. Лента положила в свою копилку еще $36,8 млн, увеличив общую кассу до $171,1 млн. Те же обстоятельства играют на руку КРАСАВИЦЕ И ЧУДОВИЩУ, которые за выходные пополнили свою кассу еще на 22 млн, увеличив международные сборы до $588,4 млн. Благодаря этому сказка, наконец, пересекла заветную черту в миллиард долларов общемировых сборов, став 14-м релизом Disney, сумевшим это сделать. Сейчас с результатом в $1,043 млрд лента занимает 22 место в списке самых кассовых кинокартин мира.

Четвертое место в топе осталось за СМУРФИКАМИ. Эта лента студии Sony Animation по предварительным данным собрала за уикенд около $16,5 млн. Ее общие сборы за пределами США перевалили за $70 млн. Замыкать пятерку лучших выпало гонконгскому фильму КИТАЙСКАЯ ОДИССЕЯ 2. Интересно, что эта картина собрала за уикенд более $15 млн при том, что вышла в повторный прокат.

17.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily