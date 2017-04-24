Международная касса: «Форсаж 8» не замечает конкурентов

Заработав за уикенд в международном прокате $163,4 млн, ФОРСАЖ 8 уверенно сохранил за собой лидирующую строчку за пределами США. В мире проект преодолел отметку в $900 млн . На текущей неделе должен пасть рубеж в $1 млрд, но до повторения результата предшественника, равняющегося $1,5 млрд, еще очень далеко.

Хорошо держатся в международном прокате мультфильмы БОСС-МОЛОКОСОС и СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ, а также сказка КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ. Первый из этой троицы отделался за отчетный уикенд минимальным снижением кассы. Его сборы составили $30 млн. А двое других даже немного прибавили, собрав $21,4 млн и $22,9 млн соответственно.

Триллер НАВАЖДЕНИЕ (CAO) стартовал на 16 международных территориях, заработав на них $1,7 млн. Лучший результат картина продемонстрировала в России, где в ее активе $0,6 млн. В предстоящий уикенд зрители 35 стран получат блокбастерное разнообразие и возможность первыми в формате IMAX посмотреть новый кинокомикс Marvel СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2. Картина запланирована к показу на 171 экране.

24.04.2017 Автор: Семен Брожитов