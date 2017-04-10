Международная касса: «Призрак в доспехах» взобрался на первое место

Фантастический боевик ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ занял первое место в международном прокате по итогам сборов уикенда. Работая на 54 рынках, лента получила $41,1 млн, однако такая победа – слабое утешение для продюсеров. Общие сборы ленты в международном прокате пока составляют скромные $92,5 млн, и это, по некоторым данным, только половина производственного бюджета (хотя студия настаивает на том, что производственный бюджет фильма был меньше, в районе $110 млн). Paramount очень надеялась на Китай и Японию, однако на старте в Поднебесно она получила только $21,4 млн, а Япония принесла скромные $3,2 млн.

Среди остальных мировых рынков лучше всего дела у фильма обстоят в России, где второй уикенд принес картине $1,6 млн, а общие сборы выросли до $8 млн. Франция принесла $1,5 млн (общие – $5,3 млн), Германия – $1,2 млн (общие – $3,8 млн), Мексика – $1 млн (общие – $4 млн). Общие сборы фильма в Южной Корее составляют $5,5 млн, в Великобритании – $5,2 млн, в Бразилии – $3,3 млн, в Австралии – $3,1 млн.

Второе место по итогам уикенда у БОССА-МОЛОКОСОСА. Мультфильм DreamWorks Animation, прокатом которого занимается Fox, собрал еще $37,5 млн, работая на 46 мировых рынках. Общие сборы проекта за пределами США составляют $110,4 млн. Он работает лучше многих последних анимационных релизов DWA: на 20% лучше СЕМЕЙКИ КРУДС и на 63% лучше ТРОЛЛЕЙ. Кроме того БОСС пока на 14% обходит по динамике ЗВЕРОПОЙ и на 40% – РИО. Лидирующим рынком по итогам уикенда здесь является Великобритания с $9,9 млн.

Третье место досталось КРАСАВИЦЕ И ЧУДОВИЩУ. Диснеевская сказка добавила в свою копилку еще $36,1 млн, увеличив международную кассу до внушительных $545,1 млн. Общемировая касса проекта вот-вот перевалит за миллиард долларов (сегодня она составляет $977,4 млн). Общие сборы картины в Китае доросли $85,3 млн – это лучший результат среди международных рынков. Великобритания принесла еще $73,2 млн, Бразилия – $36 млн, Южная Корея – $33,9 млн, Мексика – $28,3 млн, Австралия – $26 млн. Россия в этом хоре побед далека от лидеров: сборы фильма в нашей стране составляют примерно $14,4 млн.

На четвертое место в топе поднялись новые СМУРФИКИ. Анимационная лента от компании Sony получила на выходных $22 млн. Картина работала на 58 международных территориях, ее общие сборы за пределами США составляют пока скромные $42,1 млн. Мультфильм пока не выходил в Китае и Южной Корее, что позволяет дистрибьютору надеяться на более ощутимый результат. В пользу ЗАТЕРЯННОЙ ДЕРЕВНИ могут сыграть и начинающиеся пасхальные каникулы.

Закрывать пятерку лидеров выпало экшну КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА. Лента получила в свое распоряжение еще $16 млн, уквеличив общие сборы за пределами США до $377,8 млн. Больше всего денег большая обезьяна собрала в Китае – $161 млн., Далее следуют Великобритания с $18,6 млн, Мексика с $13,9 млн и Япония с $13,8 млн.

10.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily