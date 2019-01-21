Международная касса: «Стекло» уверенно лидирует в топе

Лидером международного бокс-офиса на прошедших выходных стал триллер СТЕКЛО. Лента стартовала на 55 международных рынках, собрав там $48,5 млн и выступив заметно лучше СПЛИТА. Наибольший успех картину ждал в России, где она получила сразу $5,2 млн. Мексика принесла $4,5 млн, Великобритания − $4,3 млн, Франция − $3,4 млн (что, кстати, на 1% хуже, чем было у СПЛИТА). Еще $2,8 млн пришло из Южной Кореи и столько же из Германии, $2,4 млн принесла Австралия, $2,1 млн − Италия, $2 млн − Испания, по $1,5 млн − Бразилия, Индонезия, Гонконг и Вьетнам.

Второе место рейтинга оказалось в руках прошлого лидера − БАМБЛБИ. Лента положила в свою копилку $20,9 млн, увеличив международные сборы до $296,4 млн, а общемировые − до 412,3 млн. Спин-офф ТРАНСФОРМЕРОВ по-прежнему пользуется большим спросом в Китае, где он за выходные собрал еще $16,3 млн, увеличив свою общую кассу там до $137,7 млн.

На третьем месте оказался АКВАМЕН. Лента студии Warner Bros. добавила к своим капиталам еще $14,3 млн. Международная касса проекта сейчас составляет $759,1 млн, а общемировая − $1,06 млрд. Лидирующим международным рынком для проекта стал, конечно же, Китай, на территории которого фильм собрал уже $289,7 млн. Южная Корея принесла в общей сложности $39 млн, Бразилия − $33,9 млн, Мексика − $29,7 млн, Великобритания − $27,3 млн, Австралия − $26,2 млн, Франция − $25,7 млн, Германия − $22,3 млн.

На четвертом месте оказалась БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ, собравшая за уикенд еще $11,3 млн и увеличившая таким образом свои международные сборы до $596 млн. Это пятый результат для проектов Fox в международном прокате за всю историю. Общемировая касса этой биографической музыкальной драмы составляет впечатляющие $798 млн.

Замыкать топ-5 на этот раз выпало мультфильму DreamWorks Animation КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3. Проект, прокатом которого занимается студия Universal, собрал за уикенд $10,8 млн, увеличив общую кассу до $29 млн. Большую часть этой суммы составляют сборы в Австралии, где лента работает уже три недели и сумела собрать $12,1 млн. На минувших выходных мультфильм также появился в бразильских кинотеатрах и сумел собрать здесь $3,7 млн. Это третий по величине старт для DreamWorks Animation на рынке.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

21.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore