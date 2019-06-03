Международная касса: «Годзилла» обходит всех

Лидером международного проката на прошедшей неделе стал экшн ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ. Лента студий Legendary Pictures и Warner Bros. получила в свое распоряжение сразу $130 млн. Правда, прогнозы обещали ей куда более впечатляющий старт в районе $170 млн и даже $190 млн. Впрочем, и имеющиеся цифры все равно хороши. Общемировая касса проекта после первого уикенда составляет $179 млн.

Наибольший вклад в успех проекта внес, конечно, Китай. Здесь лента получила сразу $70 млн. ГОДЗИЛЛА 2 сработала на уровне КОНГА: ОСТРОВ ЧЕРЕПА, а также на 116% лучше первой ГОДЗИЛЛЫ, на 40% лучше картины МЕГ, на 52% лучше, чем РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС, а также на 39% лучше, чем РЭМПЕЙДЖ. Еще $8,4 млн фильму подарила Япония. Мексика принесла $4,6 млн, Великобритания − $4,4 млн, Тайвань − $4,1 млн, Индонезия − $3,5 млн, Франция − $2,6 млн, Россия и Индия − по $2,5 млн, Таиланд − $2,3 млн, Южная Корея и Малайзия − по $2,2 млн.

Второе место топа оказалось в руках АЛАДДИНА. Диснеевский релиз проявляет чудеса стойкости и получает на второй неделе проката еще $78,3 млн. Его международная касса вырастает до $260,9 млн, а общемировая − до $445,9 млн. Это больше, чем финальная касса проектов ДАМБО ($349,9 млн) и МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ ($349,5 млн). Среди международных территорий наибольшую кассу АЛАДДИНУ принес Китай с $39,4 млн, Великобритания подарила $24,2 млн, Мексика − $19,2 млн, Южная Корея − $15,1 млн, Италия − $12,7 млн.

Замыкать тройку лидеров выпало хиту локального проката. Это южнокорейский фильм ПАРАЗИТЫ, победивший на Каннском кинофестивале. У себя на родине лента стартовала в широком прокате в прошлый четверг и сумела собрать $20,7 млн. Общая касса проекта в Южной Корее сейчас составляет $24,7 млн.

На четвертом месте международного топа еще одна новинка. Это РОКЕТМЕН от студии Paramount. На выходных лента принесла $19,2 млн, увеличив общие сборы до $31,2 млн. Наибольший успех ждал картину в Австралии, где она получила $3,9 млн. Еще $3,2 млн принесла Великобритания (общие сборы там уже $15,3 млн). Франция собрала $1,8 млн, Германия − $1,5 млн, Бразилия − $1,1 млн.

Замыкает пятерку лидеров международного проката мультфильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. Лента собрала $17,2 млн, увеличив общую кассу до всего $28,4 млн. Из них $14,4 млн обеспечила Великобритания, а $11,6 млн − Россия. Еще $1,3 млн пришли из украинского проката.

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03.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore