Международная касса: «Оно 2» против азиатского кино

В международном бокс-офисе наступило временное затишье. На прошедшем уикенде Голливуд не смог предложить рынку какой-либо значимой премьеры, а потому в топ-5 уверенно ворвались фильмы из Китая и Южной Кореи. Их успеху способствовали и локальные азиатские праздники. Впрочем, первое место топа все равно осталось за глобальным хитом из США − фильмом ОНО 2. На своем втором уикенде лента собрала $47 млн, увеличив свои международные достижения до $169,5 млн. Общемировая касса проекта сейчас составляет $323,3 млн. За пределами США лучше всего фильм идет в Великобритании, где на его счету скопилось уже $16,5 млн. В Мексике хоррор записал на свой счет $16,1 млн, в России − $13,9 млн, в Германии − $12,8 млн, в Италии − $9,1 млн.

Далее все места в топе занимают азиатские картины. Фэнтези НЕФРИТОВАЯ ДИНАСТИЯ стало лучшим в китайском прокате и заняло второе место в международном топе. За три дня проката лента смогла собрать $39,22 млн. Третье место в топе досталось японскому проекту ДЕТЕКТИВ КОНАН: КУЛАК ГОЛУБОГО САПФИРА. Этот фильм также сделал себе основную кассу в Китае, собрав здесь за выходные $23,32 млн. $21,67 млн в свои первые выходные в китайском прокате получила местная драма ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ. В международном топе ей досталось четвертое место.

Замыкает пятерку лучших по итогам выходных − хит южнокорейского проката ПЛОХИЕ ПАРНИ. ЦАРСТВО ХАОСА. За выходные и с учетом превью лента сумела собрать в местных кинотеатрах $20,13 млн.

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16.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore