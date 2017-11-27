Международная касса: «Лига справедливости» осталась в лидерах

Лидером международного бокс-офиса на прошедших выходных снова была ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ. Кинокомикс собрал $72,2 млн, работая на 67 международных территориях. Его общая касса на сегодняшний момент составляет $309,8 млн, а если прибавить сюда американские сборы, сумма вырастет до $481,3 млн.

На прошедшей неделе картина стартовала в Японии и собрала там $3,8 млн. Еще $15,8 млн пришло из Китая (общие сборы здесь уже $83,1 млн). Бразилия принесла еще $5,6 млн (общие сборы $24,9 млн), Мексика – $3,8 млн (общие – $18,2 млн), Великобритания – $3,8 млн (общие – $16,6 млн), Франция – $3 млн (общие – $10 млн), Австралия – $2,4 млн (общие – $10,1 млн), Южная Корея – $2,2 млн (общие – $12 млн).

Второе место по итогам выходных досталось мультфильму ТАЙНА КОКО. Проект работал на 22 территориях и собрал $30,7 млн. Общая касса релиза в международном прокате состаляет $82,2 млн, а общемировая – $153,4 млн. Лента дебютировала в Китае и России, и там, и там став лидером рынка. Китай принес ей $18,2 млн, а наша страна – $3,1 млн. Однако самым успешным для проекта остается мексиканский рынок: здесь ТАЙНА КОКО собрала уже $53,4 млн.

Третье место оказалось в руках детектива УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ. Этот релиз компании Fox собрал $17,2 млн, увеличив кассу международного проката до $122,6 млн. Лента успешно дебютировала в Испании, получив сразу $2,6 млн. Германия и Великобритания принесли ей еще по $1,8 млн (общие – $8 млн и $26,6 млн соответственно). Еще $14 млн на счетах проекта в России. На этой неделе картина выходит в Бразилии, Италии и Южной Корее.

Четвертым по итогам уикеда стал фильм ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2. Эта комедия от студии Paramount собрала $13,8 млн. Лента значительно расширила страны своего присутствия: теперь таких стало 24. Общие сборы фильма за пределами Северной Америки выросли до $15 млн. $6,3 млн пришло из Великобритании, еще $3,3 млн принесла Австралия и $1,4 млн – Россия.

Закрывать пятерку лидеров выпало фильму ТОР: РАГНАРЕК. Картина положила в свою копику еще $11 млн, а всего в ней уже собралось $512,6 млн. Это седьмой по величине результат для всех релизов 2017 года. Наибольший вклад в успех внес Китай, положивший в кассу $110,4 млн. Великобритания расщедрилась на $38,6 млн, Южная Корея – на $34,3 млн. Еще $29,2 млн пришли из Бразилии.

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27.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Entgroup