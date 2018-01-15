Международная касса: «Джуманджи» вновь в лидерах

Лидером кассовых сборов международного проката вновь стал фантастический приключенческий экшн ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. Лента пополнила свою копилку еще на $81 млн, увеличив общую кассу за пределами США и Канады до $383 млн. Общемировые сборы проекта сейчас достигают $667 млн.

Успех проекта на прошедших выходных почти наполовину обеспечен удачным стартом в Китае, где картина собрала сразу $39,8 млн. Еще $2,3 млн добавили Филиппины, $2,9 млн пришло из Южной Кореи (общая касса $11,6 млн). Бразилия раскошелилась еще на $3,6 млн, увеличив общую кассу проекта в стране до $13,6 млн. $6 млн приходится на сборы фильма в Колумбии. Впрочем, самым кассовым иностранным рынком для проекта все равно остается Великобритания с $40,4 млн. Австралия собрала $27,8 млн, Франция – $21,9 млн, Германия – $17,2 млн.

Второе и третье места в топе выходных оказались в руках китайских картин. Комедия ВОЗВРАЩЕНИЕ БЫВШИХ 3 добавила в свою копилку $24,3 млн, увеличив общие сборы до $254 млн. Новинка недели – лента ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ – на старте получила сразу $20,3 млн.

Четвертое и пятое места, по предварительным данным, делят между собой два релиза от Disney: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ и мультфильм ТАЙНА КОКО. Обе картины за выходные собрали около $19 млн. Международная касса фантастической саги от Lucasfilm достигла $673,4 млн. Лента успела стать самым кассовым фильмом Германии ($77,6 млн) и Швейцарии. Впрочем, пока самым успешным рынком для нее все равно остается Великобритания со $107,3 млн. А вот азиатские рынки, как и ожидалось, встретили проект гораздо прохладнее: Китай собрал только $38,8 млн, а Япония – $58,1 млн.

У ТАЙНЫ КОКО дела обстоят иначе. Международная касса этого релиза выросла до $425,2 млн, а общемировая – до $621,7 млн. И в этом случае Китай как раз не подвел: Поднебесная расщедрилась на рекордные для Pixar $183 млн. Еще $57,8 млн положила в копилку КОКО Мексика. $29,9 млн пришло из Франции, $17,9 млн – из Испании и $11,8 млн – из Италии.

15.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Entgroup