Международная касса: «Джуманджи» не отдает первого места

За неимением сильных новинок лидером международного проката остается приключенческая комедия ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. Этот релиз компании Sony Pictures International сумел за выходные собрать за пределами США и Канады еще $32,6 млн, увеличив международную кассу до $450,8 млн. При этом общие сборы проекта вместе с кассой на родине составляют уже $767,8 млн. Это крупнейший успех для Sony за последний год.

Китай заработал для ДЖУМАНДЖИ $65,8 млн, Великобритания – $43,7 млн, Австралия – $31,9 млн. Россия и Франция принесли по $24,3 млн каждая. Бразилия добавила еще $18 млн. По $18,8 млн и $18,1 млн принесли Германия и Мексика.

Второе место в международном топе также у проекта, прокатом которого занимается Sony. Это АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ. Работая на 52 территориях, хоррор положил в свою копилку $18,4 млн, увеличив общую кассу до $68,1 млн. Заметный вклад в общее дело внесла Россия, добавившая туда $4,4 млн (с учетом превью). Хороший результат проект показывает в Индонезии. Здесь в его копилке набралось уже $8,6 млн. Великобритания после двух недель проката может похвастаться $5,1 млн.

Третье и четвертое места по итогам выходных оказались в руках релизов Fox International. Старт в Китае поспособствовал взлету мультфильма ФЕРДИНАНД. На уикенде он заработал $17,5 млн, $8,7 млн из которых пришлись на Поднебесную. Общая международная касса мультфильма сейчас составляет $155,7 млн. Свою жизнь в международном прокате начал и проект БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ. Четыре страны, в которых он вышел, принесли ему за уикенд в общей сложности $15,2 млн. Самый большой вклад в эту сумму внесла Южная Корея, где лента стартовала с $10 млн. Еще $2,6 млн пришло из Австралии, $2,2 млн – с Тайваня. Остальное – из Новой Зеландии.

Закрывать пятерку лидеров неожиданно выпало драме ЧУДО. Проект студии Lionsgate пополнил свои закрома еще на $12,6 млн, увеличив общую кассу за пределами США и Канады до $118,2 млн. Локомотивом роста послужил Китай, где картина вышла в прокат на этих выходных и сразу собрала $8,6 млн. Впрочем пока самым успешным зарубежным рынком для проекта продолжает оставаться Бразилия с $25,9 млн. Общемировая касса ЧУДА сейчас составляет 248 млн.

22.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily