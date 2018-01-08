Международная касса: «Джуманджи» уступила комедии из Китая

Первое место в итоговом топе международного проката за прошедший уикенд неожиданно досталось китайской комедии ВОЗВРАЩЕНИЕ БЫВШИХ 3. Эта лента сумела собрать на выходных $78,9 млн. Всего в активе этого релиза находится уже $190 млн.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЫВШИХ 3 сумело подвинуть с первого места международного рейтинга сборов уикенда приключенческую комедию от Sony ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. Она собрала $70 млн, увеличив общую кассу за пределами США и Канады до $275 млн. Общемировые сборы этого релиза составляют впечатляющие $514 млн. Лента остается лидером бокс-офиса в 50 странах мира. Южная Корея принесла фильму $6,8 млн, Индия – $7,5 млн, Индонезия – $11,4 млн, Тайвань – $5 млн. Общая касса фильма в Мексике достигла $14,7 млн. Великобритания увеличила сборы до $35,7 млн, Франция – до $18,8 млн, Австралия – до $20,9 млн. Кроме того, картина успешно дебютировала в Бразилии, собрав сходу $7,1 млн.

На третьем месте на этот раз оказались ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. Этот релиз Disney и Lucasfilm сумел добавить в свою копилку $64,7 млн, увеличив общие сборы за пределами Северной Америки до $632,7 млн. Всего же в активе проекта находится уже $1,205 млрд. На прошедшем уикенде лента, наконец, вышла в китайский прокат, но ее результат оказался слабее ожидаемого – фильм собрал $28,7 млн.

На четвертом и пятом местах в международном топе находятся релизы компании Fox International. Это ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН и ФЕРДИНАНД соответственно. Мюзикл с Хью Джекманом собрал за пределами США и Канады $24 млн, увеличив общую кассу здесь до $74,5 млн. Мультфильму достались $23,3 млн. Его международная касса сейчас составляет $112,8 млн.

08.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily