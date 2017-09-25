Международная касса: «Kingsman» вне конкуренции

Лидером кассовых сборов международного проката на прошедшем уикенде стал боевик KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО. Эта лента дебютировала на 55 рынке и сумела собрать $61,2 млн. Это примерно на 63% больше, чем было у первого фильма, вышедшего в феврале 2015 года. Самым успешным для новинки оказался старт в Великобритании. Здесь ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО получило $11,1 млн. На втором месте – Россия с $6 млн, на третьем – маленький Тайвань с $4,8 млн. Это второй по величине результат для фильмов Fox на этом рынке.

Австралия принесла $4,4 млн, Индонезия – $3,3 млн, Малайзия – $2,8 млн. На других крупных рынках релиз пока не выходил: в частности, Южная Корея ожидает его только на этой неделе, а Франция и Китай – в октябре.

Второе место досталось фильму ужасов ОНО. Проект продолжает ставить рекорды. Его сборы на прошедшем уикенде составили $38,3 млн, а общая касса перевалила за $200 млн. В копилке хоррора теперь $211,7 млн в международном прокате и $478 млн в общемировом. Картина с успехом дебютировала во Франции, собрав здесь около $6,3 млн. Это лучший старт для фильма Warner Bros. на этом рынке в 2017 году. Аргентина принесла еще $4,1 млн, что такж стало лучшим стартом для фильмов WB здесь, но уже за всю историю наблюдений. Мексика добавила в копилку фильма $4,1 млн (общие сборы – $21,1 млн), Великобритания – $3,8 млн (общие сборы – $34,5 млн), Бразилия – $2,4 млн (общие сборы – $14,5 млн), Австралия – $2млн (общие сборы – $14,9 млн).

Активное влияние на международный бокс-офис продолжает оказывать Китай. Благодаря ему на третьем месте оказалась ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА. В международном прокате лента собрала за уикенд $19,3 млн, из них $19,1 млн принесли кинотеатры в Поднебесной. Ее общие международные сборы составили $325,4 млн. Благодаря Китаю на четвертое место топа попал ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА. Лента вышла здесь в пятницу 22 сентября и сумела собрать за три дня около $13,6 млн. Ее международный бокс-офис за уикенд составил $14 млн.

Закрывать пятерку лидеров международного проката выпало еще одной новинке – мультфильму ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ. Проект стартовал на 37 рынках и сумел собрать сразу $10,5 млн. Больше всего пришло из России – $1,7 млн. Германия собрала $1,4 млн, Польша – $803 тыс., Автралия – $800 тыс., Испания – $604 тыс., ОАЭ – $480 тыс. На этой неделе мультфильм Warner Bros. выходит в кинотеатры Бразилии, Южной Кореи и Мексики.

25.09.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily