Международная касса: «Конг» обошел «Логана»

Новый проект студий Legendary Entertainment и Warner Bros КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА возглавил международный прокат, собрав по итогам уикенда $81,6 млн. Лента стартовала на 65 мировых рынках. Успешнее всего картина сработала в Великобритании, где в ее копилке оказалось $7,6 млн. $7,3 млн принесли кинотеатры в Южной Корее, еще примерно $6 млн пришли из России и $5,6 млн из Мексики. Французские зрители подарили ОСТРОВУ ЧЕРЕПА $4 млн и еще $3,6 млн пришло из крошечного Тайваня. Однако самый большой сюрприз фильм преподнес во Вьетнаме. Лента снималась в этой стране и в первый уикенд собрала в местных кинотеатрах впечатляющие $2,2 млн.

Бывший лидер ЛОГАН опустился на вторую позицию. Впрочем, на восьми рынках ленте удалось сохранить за собой первое место в топах. Международная касса второго уикенда этого проекта составила $70,3 млн. Общие сборы фильма за пределами США и Канады уже сейчас составляют $285,6 млн. Это примерно на 20% больше, чем было у фильма ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС. Основным международным рынком для ЛОГАНА остается Китай. Здесь лента собрала за уикенд $18,6 млн, а общие сборы картины составляют $87,6 млн. В Бразилии ЛОГАН собрал в общей сложности $18,2 млн, в Великобритании – $21,4 млн., в Южной Корее – $13,2 млн., в Австралии – $11,3 млн. Кинотеатры IMAX во всем мире принесли релизу Fox $27,1 млн.

Третьего места в международном чарте, опять же благодаря Китаю, добилась драма СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ. Лента собрала за уикенд $22,8 млн, из которых около $21,5 пришло из Поднебесной. Всего в активе ленты $79,1 млн. из которых $53,8 – китайские. Отличный результат для скромной драмы. Вместе с американскими сборам общемировая касса СОБАЧЬЕЙ ЖИЗНИ перевалила за $140 млн, хотя на многих сильных европейских территориях прокат еще не начинался.

Индийской романтической комедии НЕВЕСТА БАДРИНАХ Европа уже помогла. За прошедший уикенд лента, которую финансировали Fox International Productions и FoxStar, собрала в международном прокате $8,8 млн. Основная часть этих денег была собрала в Индии и... Великобритании, где сильна индийская община.

Закрывать пятерку лидеров международного проката выпало ЛА-ЛА-ЛЕНДУ. Лента собрала за уикенд $6,8 млн. Ее международные сборы на сегодняшний день составляют уже $268,4 млн, а вместе с амеркианской кассой они и вовсе достигают впечатляющих $417млн. Наибольшей популярностью мюзикл пользовался в Великобритании, Китае, Южной Корее, Японии и Франции.

13.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily