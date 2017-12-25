Международная касса: «Последние джедаи» впереди

Лидером кассовых сборов международного проката остался проект ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. Эта картина потеряла ощутимый процент кассы по сравнению с прошлой неделей, но все равно достойных конкурентов для себя не нашла. Релиз Disney положил в свою копилку еще $75,1 млн, увеличив общую кассу за пределами США до $380,3 млн. Всего же, если брать во внимание еще и североамериканскую кассу, в активе релиза находится уже $745,4 млн.

Лидирующим международным рынком для проекта остается Великобритания. Здесь у ПОСЛЕДНИХ ДЖЕДАЕВ собралось уже $67,4 млн. Германия принесла $40 млн, Франция – $29,3 млн, Япония – $28,5 млн, Австралия – $26,9 млн. Еще $13,6 млн заработала Испания, $12,1 млн – Бразилия, $11,9 млн – Россия, $10,7 млн – Италия, $10 млн – Мексика, $8,5 млн – Швеция, по $7,1 млн – Южная Корея и Польша.

Второе место в топе уикенда осталось за новинкой. Фильм ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, работая в 53 странах мира, собрал $49,5 млн. Лента сумела занять первые места в чартах 28 стран. Среди них – Малайзия с $7,1 млн, Россия с $4,8 млн, Индонезия и Франция с $3,4 млн в каждой, Мексика с $2,9 млн, Сингапур с $1,8 млн, Гонконг с $1,4 млн. Лента дебютировала на втором месте в Великобритании. Здесь она собрала $10,1 млн (включая превью). Германия отдала проекту $2,5 млн, ОАЭ – $1,7 млн, Испания – $1,4 млн, Нидерланды – $1,2 млн.

На этой неделе релиз Sony дебютирует в Австралии, а в начале будущего года – в Италии, Южной Корее и Бразилии. В Китай ДЖУМАНДЖИ привезут только 12 января. А пока там балом правят местные картины. Они и заняли все оставшиеся места в пятерке международного чарта. Третье место в нашем топе у драмы МОЛОДОСТЬ. Она добавила в свою копилку $34,5 млн, а ее общие сборы в Поднебесной выросли до $115,5 млн. Следом идет фэнтези ЛЕГЕНДА О ДЕМОНИЧЕСКОЙ КОШКЕ. Этот проект на старте собрал в местных кинотеатрах около $33,5 млн. Замыкает пятерку новый фантастический боевик с Джеки Чаном КРОВОТОЧАЩАЯ СТАЛЬ, собравший за уикенд $27,6 млн.

25.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Entgroup