Международная касса: «Логан» не оставляет шансов конкурентам

Финальная часть кинокомикса про Росомаху, фильм ЛОГАН, с большим успехом стартовал в международном прокате. Лента с участием Хью Джекмана вышла на 81 рынке и собрала за уикенд впечатляющие $152,6 млн. Вместе с американскими стартовыми $85,3 млн общемировая касса проекта уже сейчас составляет почти $238 млн.

Самым успешным международным рынком для проекта, естественно, стал Китай. Здесь лента вышла в купированном виде, но это не помешало ей собрать $46,3 млн. Великобритания принесла ЛОГАНУ $11,4 млн, Южная Корея – $8,2 млн. Высокие показатели у фильма и в России и странах СНГ. Здесь картина собрала около $7,1 млн. Франция принесла $6,1 млн, Австралия – $5,9 млн, Мексика – $5,4 млн, крошечный Тайвань – $4,7 млн, Германия – $3,5 млн. Лента также стартовала в Индии, где заработала сразу $3,4 млн. Кинотеатры IMAX по всему миру принесли ЛОГАНУ $20 млн. Это второй по величине старт для фильма с рейтингом R после ДЭДПУЛА.

На второе место опустился лидер прошлой недели – зомби-экшн ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА. Лента положила в свою копилку еще $18,4 млн. Таким образом, международные сборы проекта достигли $267,3 млн. И снова лидером среди зарубежных рынков релиза выступает Китай. Он обеспечил $17,7 млн на уикенде и $141,2 млн в общих международных сборах. Китай также активно помог и семейной драме СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ. Лента заняла третье место в топе по итогам уикенда. Она собрала на выходных $17,4 млн и $15,4 из них пришли из Поднебесной. Общие международные сборы проекта сегодня составляют $41,3 млн.

Четвертое место в топе отошло мультфильму ЗВЕРОПОЙ. Проект студий Illumination и Universal собрал за уикенд еще $11,4 млн. Его международные сборы теперь составляют $297,2 млн. Локомотивом для роста кассы на этих выходных была Россия, где анимационная лента собрала $6,4 млн. 17 марта мультфильм появится на последнем крупном для себя рынке – в Японии.

Закрывать пятерку лидеров выпало ЛА-ЛА ЛЕНДУ. Работая на 77 мировых территориях, лента, ставшая обладателем шести «Оскаров», добавила в свою копилку еще $11,1 млн. Международные сборы картины составляют сейчас $250,7 млн, а общемировые – $395,7 млн. Это один из лучших показателей для нефантастических фильмов Lionsgate за всю историю.

06.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily