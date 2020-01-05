Американская касса: «Проклятие» стартует с четвертого места

По традиции, единственной крупной новинкой широкого американского проката в первый уикенд нового года стал фильм ужасов. На сей раз им выступила продюсерская работа Сэма Рейми ПРОКЛЯТИЕ. Картина пытается возродить знаменитую американскую хоррор-франшизу, снятую, в свою очередь, по не менее знаменитому японскому бренду.

Первый фильм американской франшизы стартовал за океаном в 2004 году с $39,1 млн, а сиквел спустя два года − с $20,8 млн. Новинка же за первые три дня смогла заработать $11,3 млн, чего оказалось достаточно для четвертого места в национальном чарте. Производственный бюджет картины оценивается в $12-14 млн. В 2017-м году фильм ЗВОНКИ, также пытавшийся возродить американскую франшизу, созданную по популярному японскому бренду, начал прокат с $13 млн.

Неприятным фактом для студии стала зрительская оценка фильма, которая, согласно данным CinemaScore равняется F. Последний раз столь низкий бал в первый уикенд года получал в 2012 году хоррор ОДЕРЖИМАЯ, но тогда старт принес ему $33,7 млн.

Лидерство же в американском прокате сохранили ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД. Третий уикенд принес проекту $33,7 млн, а его общая касса на внутреннем рынке равняется $450,8 млн. Вторую строчку удержал приключенческий экшн ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Его текущая касса составляет $236,2 млн. Но до финальных сборов предшественника, равнявшихся $404,5 млн, еще очень далеко. Замыкает тройку лидеров историческая мелодрама МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ. Уикенд принес картине $13,6 млн, а ее суммарные сборы составляют $60 млн.

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05.01.2020 Автор: Семен Брожитов

Источник: comScore, CinemaScore