Международная касса: «Обитель зла» вырывается в лидеры

Зомби-триллер ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА неожиданно для многих возглавил чарт по итогам уикенда в международном прокате. На выходных лента работала на 51 рынке и собрала там $97 млн. Самое интересное то, что $94,1 млн из них пришли только из Китая. Эта цифра, собранная за трехдневный уикенд с пятницы по воскресенье, стала рекордной для показателей иностранного фильма на местном рынке. Теперь, благодаря одной только Поднебесной, общая международная касса проекта перевалила за $200 млн.

Отличный уикенд сложился у большинства релизов студии Universal. Второе место в топе заняла эротическая драма НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. Лента собрала за выходные еще $19,8 млн, увеличив общую кассу за пределами США и Канады до $224,7 млн. Вместе с американскими сборами в активе проекта уже $328,3 млн. Наибольшим кассовым успехом ОТТЕНКИ пользуются в Германии (общие сборы – $25,4 млн), Великобритании ($25 млн), Франции ($19,1 млн) и Бразилии ($16,8 млн).

Третье место в международном чарте по итогам уикенда у фильма ужасов СПЛИТ. Лента М. Найта Шьямалана положила в свою копилку еще $17,3 млн. Всего за пределами США и Канады в активе проекта набралось уже $90,4 млн. На прошедших выходных наиболее яркий старт лента показала в прокате Южной Кореи, где она с ходу получила $6,7 млн.

На четвертом месте в топе еще один релиз Universal. Это ВЕЛИКАЯ СТЕНА, собравшая за уикенд $14,6 млн. Общие сборы картины за пределами США и Китая составляют $94,6 млн. Китай добавляет еще $171 млн. Таким образом, международная касса фильма сегодня равняется $265,6 млн. Впрочем, пока этого явно недостаточно, чтобы окупить огромный бюджет проекта. Тем не менее на выходных лента дебютировала в прокате Италии и Бразилии. Первая собрала $1,5 млн, вторая – $2,6 млн. Следующим и последним крупным рынком для фильма станет Япония, выпуск на котором запланирован на 14 апреля.

Замыкает пятерку лидеров ЛА-ЛА ЛЕНД. Прямо перед церемонией вручения премии «Оскар» лента положила в свою копилку еще $14,4 млн. Общие сборы этой картины за рубежом составляют $228,1 млн, а общемировые – $369 млн. Получается, что мюзикл стал третьим по величине кассы релизом Lionsgate после ГОЛОДНЫХ ИГР и СУМЕРЕК. Вот такая неожиданность.

27.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily