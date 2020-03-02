Международная касса: «Соник» остается первым

Лидером международных кассовых сборов остался СОНИК В КИНО. Проект Paramount положил в свою копилку еще $26,8 млн, увеличив международную кассу до $137,2 млн. Это хороший результат, но из-за полного или частичного закрытия кинотеатров в потенциально интересных для СОНИКА регионах (Китай, Япония, Южная Корея) лента явно недобирает. На прошлой неделе картина вышла в Индонезии и сумела стартовать там с $2 млн. Еще $1,1 млн принес старт в Польше.

Лучше всего на международной арене дела у СОНИКА идут в Великобритании, где лента успела положить в свою копилку уже $22,3 млн. Мексика принесла $15,7 млн, Франция − $13,2 млн. Россия собрала $10 млн.

Второе место у новинки. Это проект Universal и Blumhouse ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. На старте в 47 странах лента взяла $20 млн. Еще $29 млн фильм получил в домашнем прокате, в США и Канаде. Великобритания принесла $2,9 млн, Франция − $2,2 млн, Мексика − $1,8 млн, Австралия − $1,7 млн, Германия − $1,2 млн, Южная Корея − только $1,12 млн.

Семейный релиз ЗОВ ПРЕДКОВ получил $11 млн, увеличив свою международную кассу $33,4 млн. Общемировые сборы картины сейчас составляют скромные $79,3 млн. Лидирующим по сборам международным рынком для проекта остается Франция с $6 млн. Далее следуют Великобритания и Мексика с $3 млн каждая, Россия с $2,7 млн и Испания с $1,9 млн.

Куда лучше дела обстоят у фильма Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Выходные принесли ей $8,5 млн, из которых $2,8 млн пришли из России. Для этого фильма наша страна стала самой успешной международной территорией, обеспечившей внушительные $17,9 млн. Это больше, чем фильм собрал на родине Гая Ричи в Великобритании ($15,6 млн). Всего же в активе проекта сейчас находится $66,7 млн. Общемировые сборы фильма составляют чуть больше $100 млн.

Замыкает пятерку лидеров УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА. Лента с участием Родерта Дауни-мл. собрала за уикенд $6,4 млн. Ее международные сборы выросли до $141,4 млн, а общемировые − до $217,4 млн.

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02.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore